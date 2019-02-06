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Japonya’dan Venezuela’ya seçim çağrısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.02.2019 09:19 | Son Güncelleme

Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, son seçim hakkındaki şüphelerden dolayı Venezuela’da yeniden başkanlık seçimi yapılması çağrısında bulundu.Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, salı günü katıldığı bir konferansta Venezuela krizine değindi.

Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, son seçim hakkındaki şüphelerden dolayı Venezuela’da yeniden başkanlık seçimi yapılması çağrısında bulundu.
Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, salı günü katıldığı bir konferansta Venezuela krizine değindi. Kono, geçtiğimiz yılın Mayıs ayında Venezuela’da yapılan seçimleri hatırlattı. Venezuela’da hükümetin, uluslararası toplumun seçimin meşruiyeti konusundaki şüphelerine cevap verme sorumluluğunu yerine getirmediğini savunan Kono, ülkedeki kötüleşen siyasi, ekonomik ve sosyal sorunlar konusunda da hükümeti eleştirdi.
Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’nun seçimleri yapmak üzere geçici devlet başkanı olarak yemin ettiğini hatırlatan Kono, Japonya’nın, demokrasiye geri dönmek isteyen Venezuela halkının iradesini desteklediğini ve ülkeyi erken bir tarihte özgür ve adil bir seçime çağırdığını söyledi.
Siyasi kargaşanın devam ettiği Venezuela’da, Çin ve Rusya, Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro’ya destek veriyor, Guaido ise Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ülkeleri ve çoğu Latin Amerika ülkesi tarafından destekleniyor.

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