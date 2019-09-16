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Japonya’dan yaşlı nüfus rekoru

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 09:44 | Son Güncelleme

Japonya’da 65 yaş üstü nüfus 35.88 milyon kişi ile rekor seviyeye ulaştı.Japonya’da hükümetin yaptığı anket, ülkedeki 65 yaş üstü nüfusun rekor seviyeye ulaştığını ortaya koydu.

Japonya’da 65 yaş üstü nüfus 35.88 milyon kişi ile rekor seviyeye ulaştı.
Japonya’da hükümetin yaptığı anket, ülkedeki 65 yaş üstü nüfusun rekor seviyeye ulaştığını ortaya koydu. Yaşlı nüfusun 35.88 milyona ulaştığını belirleyen araştırmaya göre, 60 yaş üstü insan sayısı geçen yıla göre 320 bin artış gösterdi. Hükümet, yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranının ise yüzde 28,4 olarak tespit edildiğini bildirdi. Söz konusu oranın, Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, yaşlı nüfusun genel nüfusa oranı anlamında dünyadaki en yüksek oran olduğu kaydedilirken, Japonya’yı yüzde 23 ile İtalya ve yüzde 22,4 ile Portekiz’in izlediği belirtildi.

Yaşlı işgücünde de rekor
Hükümet verilerine göre, yaşlı işçilerin sayısı da 8,62 milyon ile genel işgücünün yüzde 12,9’unu oluşturdu. Söz konusu oranın şimdiye dek kaydedilen en yüksek oran olduğu ifade edilirken, Japonya Ulusal Nüfus ve Sosyal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü, Japonya’daki yaşlı nüfus oranının 2040’ta yüzde 35,3 olacağını öngörüyor.

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