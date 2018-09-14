Japonya'nın asırlık yaşlılarında yeni rekor

Yüz ve üzeri yaşta olanların sayısının yakında 100 bini geçmesi bekleniyor.Japonya'nın "asırlık çınarlarının" sayısı arttıkça artıyor. Dünyanın en büyük üçüncü ekonomik gücü olan Japonya'da yaşı yüz ve üzerinde olanların sayısı 69 bin 785'e çıktı. Yeni yaş rekoruyla ilgili açıklama yapan Japonya Sağlık Bakanlığı yüz yaşını aşanların sayısında bir yılda 2 bin 14'lük artış kaydedildiğini duyurdu. Süper yaşlıların yüzde 88,1'ini kadınlar oluşturuyor. Pazartesi günü Japonya'da "yaşlıları anma günü" kutlanacak.

48 yıldır aralıksız artmakta olan yüz ve daha yaşlı Japonların sayısında her yıl yeni bir rekor kırılıyor. Japonların ortalama ömrünün artmasında geleneksel Japon mutfağı, tıpta kaydedilen ilerleme ve sağlıklı beslenme bilincinin artması önemli rol oynuyor. Ortalamaya göre Japonya'da kadınlar 87,3, erkekler ise 81,1 yıl yaşıyor.

Japonların daha uzun yaşamalarına rağmen doğum oranındaki gerileme nedeniyle ülke nüfusu azalıyor. Yaş piramidinin zirvesindeki artışın devam etmesi bekleniyor. Uzmanların tahminlerine göre beş yıla kadar yüz ya da daha yukarı yaşta olanların sayısı yüz bin sınırını aşmış olacak. Nüfus istatistiklerinin tutulmaya başlandığı 1963 yılında yüzüncü yaş gününü kutlayanların sayısı sadece 153 idi.

DW, dpa/AG, BÖ

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