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Japonya'nın doğu kıyısı açıklarında iki yük gemisi çarpıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 13:49 | Son Güncelleme

Gemilerden birinin batması sonucu mürettebattan 4'ü kayboldu

Japonya'nın doğu kıyısı açıklarında Pasifik Okyanusu'nda iki yük gemisinin çarpışması sonucu mürettebattan 4'ü kayboldu.

Kyodo'da yer alan habere göre, Japonya'ya ait iki yük gemisinin İnubosaki'nin 12 kilometre açığında çarpışması nedeniyle gemilerden biri battı.

Sahil güvenliği yetkilileri, batan geminin mürettebatından 4'ünün kaybolduğunu kaydetti.

Sis nedeniyle kayıpları arama çalışmalarının zorlukla yürütüldüğünü belirten yetkililer, diğer geminin mürettebatının durumunun iyi olduğunu ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
çarpışma Japonya yük gemisi

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