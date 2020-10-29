Japonya'nın 'doğum sancısı': Anne-baba adayları katı koronavirüs önlemlerine itiraz ediyor

Eylül ayında anne olan Ayako Kato, ufak bir hastane odasında izole bir şekilde ve tek başına doğum yaptığını ve hatta bebeğin göbek bağını kendisinin kestiğini anlatıyor.

Kato'nun dışarıyla bağlantısına izin verilmediği gibi yemek için bile odasından çıkması yasaklanmış.

Japonya koronavirüs vaka sayısı ve ölümlerinde dünyadaki diğer ülkelere göre nispeten başarılı bir grafik çiziyor.

Ülkede ilan edilen acil durum aylar önce kaldırılmış olmasına karşın Kato gibi hamileler ve doğum yapmaya hazırlananlar üzerinde hala devam eden eşi benzeri görülmemiş kısıtlamalar büyük tepki topluyor.

Japon Jinekoloji ve Kadın Doğum Derneği'nin verilerine göre şu an ülkedeki hastanelerin yüzde 80'i koronavirüs nedeniyle baba adaylarının veya partnerlerin doğumda anne adaylarının yanında olmasına izin vermiyor.

Doğuma hazırlık ve doğum sonrası uyum kursları iptal edilirken, doğum sonrası anneleri ziyaret etmeye yasak getirilmiş durumda. Anne adaylarının, destek alabilecekleri aile veya yakınlarının bulunduğu şehirlere dönüp orada doğum yapmalarına da izin yok.