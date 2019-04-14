ÖMER FARUK YILDIZ - Japonya'da son yıllarda oldukça rağbet gören "hayvan kafeler", ülkenin kendine has farklılıkları arasında yer alıyor.

Tavşan, kuş, yılan, köpek ve diğer bazı türlerden hayvan kafelerinin bulunduğu başkent Tokyo'da, turistlerin ve özellikle hayvanseverlerin en beğendiği kafeler arasında ise kedi kafeler yer alıyor.

Kedi kafelerini diğerlerinden ayıran özellik, ziyaretçilerin masa ve sandalyelerini kafedeki kedilerle paylaşması.

Hayvan kafelerin kendilerine has kuralları da bulunuyor. Hijyene azami derecede dikkat edilmesi ise bu kuralların başında geliyor.

Ziyaretçilerin kafeye girmeden önce ayakkabılarını çıkartması, daha sonra hayvanlara mikrop bulaşmaması için özel dezenfektan sıvı ile ellerini yıkaması gerekiyor.

İkinci önemli kural ise kafedeki kedilere saygı göstermek. Kafe çalışanları ziyaretçilere, kedilerin nasıl sevilmesi gerektiğini anlatırken uyuyan kedilerin ise hiçbir şekilde rahatsız edilmemesini tembih ediyor.

Girişin genellikle ücretli olduğu kedi kafelerde yarım saatlik bir ziyaret için 900 Japon yeni (45 lira) ödemek gerekiyor.