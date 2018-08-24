Japonya'nın ilk kadın savaş pilotu sertifikasını aldı

Japonya'da ilk kez bir kadın savaş pilotu olmaya hak kazandı.
Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Japon Öz Savunma Hava Kuvvetlerinde görev yapan 26 yaşındaki Üsteğmen Misa Matsuşima, F-15 uçuş eğitimini tamamlayarak savaş pilotu sertifikası aldı.
Matsumişa, ülke tarihinde savaş pilotu olmaya hak kazanan ilk kadın oldu.
Kadın pilotun ülkenin güneydeki Miyazaki bölgesinde bulunan Nyutabaru Hava Üssü'nde konuşlu 5. Hava Kolunda görev yapacağı bildirildi. Birlik, Japon hava sahasına izinsiz giren uçaklara anında müdahale görevi yapıyor.
Savunma Bakanlığı kadınların çalışma alanlarına dair kısıtlamaları kaldırarak askeri birliklerde görev yapan kadın personel sayısını iki katına çıkarmayı hedefliyor. Bu bağlamda Japon Öz Savunma Hava Kuvvetleri 2015 yılında kadın pilotların muharebe ve keşif görevlerinde yer almasını engelleyen düzenlemeyi yürürlükten kaldırmıştı.
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