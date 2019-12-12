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Japonya'nın Kawasaki kentinde nefret söylemine karşı yasal düzenleme

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 14:42 | Son Güncelleme

Japonya'nın Kawasaki kentinde nefret söylemine karşı yasal düzenleme

Japonya'da Kawasaki şehir meclisi, başka ülke ve bölgelerden insanlara yönelik ayrımcı söylem ve davranışları cezalandıran düzenlemeyi kabul etti.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, yasal düzenleme, farklı kimlikteki insanlara ayrımcı söylem ve davranışlarda bulunanlara, cürmün tekrarlanması halinde 500 bin yene kadar para cezası verilmesini öngörüyor.

- "Geldikleri yere dönsünler" demek suç sayılacak

Yasayla, ırkçı hakaretler dışında azınlık mensuplarının geldikleri ülkeye sınır dışı edilmeleri gerektiğini söylemek, onları insandan farklı bir şeye benzetmek ve onlara fiziksel saldırıda bulunulmasını teşvik etmek "nefret suçu" kapsamına alınıyor.

Düzenleme, şehir yönetimine yasayı ihlal edenlere uyarı ve tekrar edenlere kanuni emir yazısı gönderme, uyarı ve emirleri dikkate almayanlara dava açma, isim ve adreslerini açıklama yetkisi veriyor.

Yasa, ülkede nefret suçlarına ceza yaptırımı getiren ilk düzenleme oldu.

- 1,5 milyon Koreli yaşıyor

1,5 milyon Koreli göçmenin yaşadığı Kawasaki şehri, Tokyo ve çevresindeki en geniş azınlık toplululuğa ev sahipliği yapıyor.

Japonya'da ulusal meclis 2016 nefret suçlarına ilişkin bir yasa kabul etmişti, ancak yasa suçu önlemek için yeterli yatırım içermediği gerekçesiyle eleştirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Azınlıklar Japonya Kawasaki nefret söylemi

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