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Japonya’nın müstakbel kraliçesi yaşam tarzı yüzünden depresyonda

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 19:04 | Son Güncelleme

Japonya Veliaht Prensi Naruhito, yeni hayatına adapte olmakta zorlanan eşi Prenses Masako’nun depresyona girdiğini açıkladı.Mayıs ayında Japonya tahtını miras alacak olan 59 yaşındaki Veliaht Prens Naruhito, kraliyet ailesinin maruz kaldığı boğucu yaşam tarzı yüzünden zor zamanlar geçiriyor.

Japonya Veliaht Prensi Naruhito, yeni hayatına adapte olmakta zorlanan eşi Prenses Masako’nun depresyona girdiğini açıkladı.
Mayıs ayında Japonya tahtını miras alacak olan 59 yaşındaki Veliaht Prens Naruhito, kraliyet ailesinin maruz kaldığı boğucu yaşam tarzı yüzünden zor zamanlar geçiriyor. Japonya Naruhito, katı kuralların karısı Prenses Masako’yu depresyona soktuğunu açıkladı. Naruhito, eşinin 2004 yılında saray kurallarına uymak için tedavi gördüğü kabul edildi.
Kısa bir süre önce Prenses Masako’nun doğum günü için yayınlanan bir açıklamada Prenses’in toparlandığı ve “Artık daha fazla yükümlülüğü yerine getirebileceği” açıklandı. Japonya’da gündem ise kocası Prens Naruhito’nun bile depresyonunu kabul ettiği Masako’nun, prenseslikten, kraliçeliğe yükselmesinden sonra depresyonun daha farklı hastalıklara neden olabileceği.
Japonya Prensi Naruhito, özel eğitimciler tarafından yetiştirilmek yerine, ebeveynleriyle aynı çatı altında büyüyen ilk Japon prensiydi. 1980’lerde iki yıl boyunca Birleşik Krallık’taki Oxford Üniversitesi’nde eğitim aldı. Bu sebeple, katı bir çevreden uzak kalarak daha sade bir hayat yaşadı. 1993’te diplomat bir aileden gelen Masako Owada ile evlendi. Harvard ve Oxford üniversitelerinde eğitim alan dünyayı dolaşmaya alışkın olan gelin, kariyerini prenses olmak için terk etti. Ancak Masako, İmparatorluk kurallarına bir türlü alışamadı. Çocuk sahibi olması için muazzam bir baskı yaşadı. Stres yüzünden 8 yıl hamile kalamadı. Kızları Prenses Aiko’yu ancak 2001 yılında doğurabildi.

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