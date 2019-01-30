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Japonya’nın pirinç keki yine öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 21:25 | Son Güncelleme

Japonya’da geleneksel olarak yeni yılda tüketilen yapışkan kıvamlı pirinç kek mochi, bu yıl da bir kişinin boğularak hayatını kaybetmesine neden oldu.Japonya’da her sene geleneksel olarak yıl başında tüketilen ve yapışkan kıvamı nedeniyle yaşlı ve çocuklar için boğulma tehlikesi oluşturan pirinç keki mochi, bu sene de Tokyo’da 11 kişiyi hastanelik etti.

Japonya’da geleneksel olarak yeni yılda tüketilen yapışkan kıvamlı pirinç kek mochi, bu yıl da bir kişinin boğularak hayatını kaybetmesine neden oldu.
Japonya’da her sene geleneksel olarak yıl başında tüketilen ve yapışkan kıvamı nedeniyle yaşlı ve çocuklar için boğulma tehlikesi oluşturan pirinç keki mochi, bu sene de Tokyo’da 11 kişiyi hastanelik etti. Boğulma tehlikesi sonucu hastaneye kaldırılanlardan 80’li yaşlardaki bir adam, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tokyo İtfaiye Departmanı yetkilileri hastanede kurtarılan 10 kişiden 7’sinin ise 60 yaş üzeri kişiler olduğunu açıkladı.

Her yıl aynı tehlike
Pirincin un haline getirmesiyle hazırlanan ve yapışkan kıvamı nedeniyle boğulma riski oluşturan mochi, her sene yeni yıl tatilinde Japonya’da yüksek miktarda tüketiliyor. Her yeni yıl öncesi, yaşlı ve çocuklar için boğulma uyarısı yapan yetkililer, yapışkan kıvamlı pirinç kekinin çok çiğnenmesi ve küçük parçalara bölünerek tüketilmesi uyarısında bulunuyor. Uyarılara rağmen, her yıl başta yaşlılar olmak üzere birçok kişi boğulma tehlikesi geçirirken, mochi zaman zaman can kayıplarına neden oluyor.

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