Japonya’nın ticaret sınırlaması Güney Kore ve ABD’nin gündeminde

Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya, Japonya’nın Kore’ye yönelik ihracat sınırlamalarının üç ülke arasındaki işbirliğini olumsuz yönde etkileyebileceği konusundaki endişesini dile getirdi.

Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha’nın ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile çarşamba gecesi 15 dakikalık bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği açıklandı. Kang’ın görüşmede Japonya’nın bazı yüksek teknoloji ürünleri üzerindeki sıkı kısıtlamalarının yalnızca Güney Koreli şirketlere değil, ABD şirketlerine ve dünya ticaretine de zarar verebileceğini söylediği öğrenilirken, ayrıca ihracat sınırlamalarının Güney Kore, ABD ve Japonya arasındaki üçlü işbirliğine zarar verebileceği endişesini de dile getirdiği bildirildi.

Kang, görüşmede Pompeo’ya, Japonya’nın ihracat kısıtlaması kararını geri çekeceğini umduklarını da ifade etti. Kang, ayrıca ülkesinin diplomasi kanalını kullanarak Japonya ile diyalog yoluyla çözüm arayacağını söyledi.

Sıkı tedbir kararı

Japonya, yüksek teknolojili bazı ürünlerin Güney Kore’ye ihracatında sıkı tedbirler alma kararı almış, gerekçe olarak ise "ulusal güvenlik tedbirleri"ni göstermişti. Tokyo’dan yapılan açıklamada, söz konusu ürünlerin Güney Kore’de askeri amaçlar için kullanılabileceği ihtimali vurgulanırken, Seul yönetimi kararı "Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına aykırı" olarak nitelendirmişti. Konu bu hafta başında gerçekleştirilen DTÖ toplantısında da 2 ülkenin temsilcileri tarafından gündeme getirilmişti.

