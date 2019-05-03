Japonya'nın yeni İmparatoru Naruhito'nun göreve gelmesi

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Miyajima, Veliaht Prens Naruhito'nun Japonya'nın yeni İmparatoru olarak tahta çıkması onuruna resepsiyon verdi. Japonya Büyükelçiliği Resmi Konutu'nda düzenlenen resepsiyona, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, TBMM Başkanvekili Levent Gök, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ'ın yanı sıra çok sayıda diplomat ve misyon şefi katıldı. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, Türk milleti ve Cumhurbaşkanı adına İmparator'un tahta çıkışını tebrik ettiği söyledi. Pakdemirli, Japon İmparatorluğu'nun köklü bir geleneğin temsilcisi olduğunu, Japon halkının yıllardır kendi geleneklerini koruduğunu söyledi. Eski Japon İmparatorun amcası Prens Komatsu'nun 1887 yılında İstanbul’a yaptığı ziyaretin iki millet arasındaki ilişkilerin başlangıcı olduğunu belirten Pakdemirli, "II. Abdülhamid’in 1890 yılında Japonya’ya yolladığı Ertuğrul Firkateyninin trajik bir şekilde batmasından sonraki gelişmeler, iki halk arasındaki ilişkileri daha da sağlamlaştırdı." dedi. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti MHP MYK üyeleri kaza yaptı! Yaralılar var TÜRSAB'dan Büyükelçilere Bursa gezisi

- "Japonya ile Türkiye arasındaki dostluk daha da güçlenecek" Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Miyajima da Japon İmparator Akihito'nun tahtı bırakmasının ardından, Veliaht Prens Naruhito'nun 1 Mayıs'ta yemin ederek imparator olduğunu söyledi. Japonya'da 30 yıllık "Haisei" döneminin sona ermesinin ardından başlayan Japon İmparatoru Naruhito’nun hükümdarlığındaki "Reiwa" olarak adlandırılan dönemi kutlamak için bu resepsiyonun düzenlendiğini söyleyen Miyajima, Reiwa’nın güzel uyum anlamına geldiğini belirtti. Miyajima, Japonya’nın yeni İmparatoru Naruhito döneminde Japonya ile Türkiye arasındaki dostluğun, siyasi, ekonomik ve kültürel alanlardaki ortaklığın daha da güçleneceğini söyledi. Japonya'da bu yıl 28-29 Haziran tarihlerinde G20 Zirvesi ve 22 Ekim tarihlerinde Japon İmparatoru Naruhito’nun tahta çıkışının uluslararası topluma duyurulması amacıyla devlet töreni düzenleneceğini belirten Miyajima, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu yıl iki kez Japonya’yı ziyaret etmeleri beklenmektedir." diye konuştu.