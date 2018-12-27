HABER

Japonya'ya "balina avcılığı kararından dön" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 10:12 | Son Güncelleme

Avustralya ve Yeni Zelanda Dışişleri Bakanları, Uluslararası Balina Avcılığı Komisyonundan çıkacağını açıklayan Japonya’ya "karardan vazgeçmesi" çağrısında bulundu

MELBOURNE (AA) - Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne ve Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, ticari balina avcılığı alanındaki yasak ve kısıtlamaları kaldırmak üzere Uluslararası Balina Avcılığı Komisyonundan (IWC) çekileceğini açıklayan Japonya’ya, kararından vazgeçmesi için çağrı yaptı.

Japonya’nın IWC’den çekilme kararını "hayal kırıklığı" olarak değerlendiren Bakanlar Payne ve Peters, yaptıkları ayrı ayrı yazılı açıklamada, Japon hükümetine, açıkladıkları karardan vazgeçerek komisyonda kalmaları için çağrıda bulundu.

IWC’nin, balinaların korunması için uluslararası iş birliğinde önemli rol oynadığına dikkati çeken Marise Payne, Japonya’nın komisyondan ayrılarak ticari balina avcılığına izin vereceğini açıklamasının, Avustralya hükümetini hayal kırklığına uğrattığını belirtti.

Avustralya’nın ticari veya bilimsel balina avcılığına karşı olduğunu ve hayvanları korumak için komisyon içinde çalışmaya devam edeceklerini bildiren Payne, ‘‘Çekilme karası esef verici ve Avustralya, Japonya'ya Kongre ve Komisyona geri dönmeyi ısrarla tavsiye ediyor.’’ ifadelerini kullandı.

Bakan Payne, Japonya’nın, gelecek yaz itibarıyla Güney Okyanusu’nda balina avcılığının sona ereceğine dair açıklamasını ise memnuniyetle karşıladıklarını aktardı.

-Peters, ‘‘Balina avcılığı gereksiz ve modası geçmiş bir uygulama’’

Japonya'nın Uluslararası Balina Komisyonundan ayrılma kararının Yeni Zelanda’yı hayal kırıklığına uğrattığını bildiren Bakan Peters da konu hakkında Japon meslektaşı Taro Kono ile görüştüğünü belirtti.

Balina avcılığını "Gereksiz ve modası geçmiş bir uygulama" olarak değerlendiren ve Japonya’nın komisyonda kalmasını umdukları vurgulayan Peters, ‘‘Japonya'nın nihayetinde konumunu tekrar gözden geçireceğini ve okyanusun ekosistemlerinin korunmasını ilerletmek için tüm balina avcılığını durduracağını ümit ediyoruz.” temennisini ifade etti.

-Japonya, 2019'da IWC'den ayrılacak

Japonya Kabine Sekreteri Yoshihide Suga, ülkesinin 2019'da IWC'den ayrılarak kara suları ve özel ekonomik bölgesi içinde ticari balina avcılığına izin vereceğini ancak Antarktika bölgesinde yalnızca bilimsel amaçlı izleme faaliyetlerine müsaade edeceğini açıklamıştı.

Örgüte 1951'den bu yana üye olan Japonya, ticari balina avcılığının düzenlenmesi konusunda, buna tamamen karşı olan Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkelerle görüş ayrılığı yaşasa da örgütün kısıtlamalarına uyuyordu. Japonya, ticari balina avcılığının minke balinası gibi hızlı çoğalan bazı türler için serbest bırakılması gerektiğini savunuyordu.

IWC, 1948'de imzalanan Uluslararası Balina Avcılığının Düzenlenmesi Sözleşmesi ile "balina avcılığı sektörünün düzenli gelişmesi ve balina türlerinin korunması" için kurulmuştu.

Farkında değilsiniz ama telefonunuzu bozuyorsunuz! Sakın bunu yapmayınFarkında değilsiniz ama telefonunuzu bozuyorsunuz! Sakın bunu yapmayın
Kadir Has Üniversitesi akademisyenleri, rehber öğretmenler ile buluştuKadir Has Üniversitesi akademisyenleri, rehber öğretmenler ile buluştu
İZBAN ücret zammını geri çektiİZBAN ücret zammını geri çekti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avustralya balina avcılığı Yeni Zelanda

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

'Tarihi yüzleşme' olarak tanımladı! 'Cesaretin var mı?'

'Tarihi yüzleşme' olarak tanımladı! 'Cesaretin var mı?'

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Haberler peş peşe geldi! Okullar tatil edildi

Haberler peş peşe geldi! Okullar tatil edildi

Ankara'da iki polis, hastanede doktorları ve hastaları rehin aldı: Diğer polisler ikna etti

Ankara'da iki polis, hastanede doktorları ve hastaları rehin aldı: Diğer polisler ikna etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üsküdar'da vatandaşlar buldu! 400 metrelik tarikat tüneli

Üsküdar'da vatandaşlar buldu! 400 metrelik tarikat tüneli

Arkeologlar 9 milyon yıl öncesine gidecek

Tam 9 milyon yıl öncesine ait! Her biri bu topraklarda gizli

Marmara'da sıcaklıklar mevsim normallerinin altında

Marmara'da sıcaklıklar mevsim normallerinin altında

Atı donmasın diye naylona sardı!

Atı donmasın diye naylona sardı!

Türkiye'de bulunan yanardağlar

Türkiye'de bulunan yanardağlar

HABRAS’ta bir tonluk bomba ses hızını aştı! Bakan Varank böyle duyurdu: Tarihi bir an!

Bakan Varank duyurdu! Bir tonluk bomba ses hızını aştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.