Avustralya’nın ticari veya bilimsel balina avcılığına karşı olduğunu ve hayvanları korumak için komisyon içinde çalışmaya devam edeceklerini bildiren Payne, ‘‘Çekilme karası esef verici ve Avustralya, Japonya'ya Kongre ve Komisyona geri dönmeyi ısrarla tavsiye ediyor.’’ ifadelerini kullandı.

Japonya’nın IWC’den çekilme kararını "hayal kırıklığı" olarak değerlendiren Bakanlar Payne ve Peters, yaptıkları ayrı ayrı yazılı açıklamada, Japon hükümetine, açıkladıkları karardan vazgeçerek komisyonda kalmaları için çağrıda bulundu.

MELBOURNE (AA) - Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne ve Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, ticari balina avcılığı alanındaki yasak ve kısıtlamaları kaldırmak üzere Uluslararası Balina Avcılığı Komisyonundan (IWC) çekileceğini açıklayan Japonya’ya, kararından vazgeçmesi için çağrı yaptı.

Japonya Kabine Sekreteri Yoshihide Suga, ülkesinin 2019'da IWC'den ayrılarak kara suları ve özel ekonomik bölgesi içinde ticari balina avcılığına izin vereceğini ancak Antarktika bölgesinde yalnızca bilimsel amaçlı izleme faaliyetlerine müsaade edeceğini açıklamıştı.

Balina avcılığını "Gereksiz ve modası geçmiş bir uygulama" olarak değerlendiren ve Japonya’nın komisyonda kalmasını umdukları vurgulayan Peters, ‘‘Japonya'nın nihayetinde konumunu tekrar gözden geçireceğini ve okyanusun ekosistemlerinin korunmasını ilerletmek için tüm balina avcılığını durduracağını ümit ediyoruz.” temennisini ifade etti.

Japonya'nın Uluslararası Balina Komisyonundan ayrılma kararının Yeni Zelanda’yı hayal kırıklığına uğrattığını bildiren Bakan Peters da konu hakkında Japon meslektaşı Taro Kono ile görüştüğünü belirtti.

-Peters, ‘‘Balina avcılığı gereksiz ve modası geçmiş bir uygulama’’

Örgüte 1951'den bu yana üye olan Japonya, ticari balina avcılığının düzenlenmesi konusunda, buna tamamen karşı olan Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkelerle görüş ayrılığı yaşasa da örgütün kısıtlamalarına uyuyordu. Japonya, ticari balina avcılığının minke balinası gibi hızlı çoğalan bazı türler için serbest bırakılması gerektiğini savunuyordu.

IWC, 1948'de imzalanan Uluslararası Balina Avcılığının Düzenlenmesi Sözleşmesi ile "balina avcılığı sektörünün düzenli gelişmesi ve balina türlerinin korunması" için kurulmuştu.

