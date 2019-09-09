Japonya’yı Faxai Tayfunu vurdu, 930 bin ev elektriksiz kaldı

Japonya’yı vuran Faxai Tayfunu nedeniyle 130 uçuş iptal edildi, tren seferleri durdu. 930 bin ev elektriksiz kalırken, 400 binden fazla kişiye tahliye uyarısı yapıldı.

Japonya’yı alarma geçiren Faxai Tayfunu, beklendiği gibi pazar gece yarısından itibaren ülkenin kıyılarına ulaştı. Tokyo ve yakınındaki Chiba Eyaleti’nde sabah erken saatlerden itibaren etkisini gösteren şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle 930 bin hanede elektrik kesintileri yaşandı. Kanagawa, Shizuoka ve Tokyo eyaletlerinin farklı bölgelerinde yaklaşık 400 bin kişi için tahliye tavsiyesinde bulunan yerel yetkililer, bölge sakinlerini can güvenlikleri için tedbirli olmaya çağırdı.

Önceden açıklanan hava tahmin raporları üzerine demiryolu şirketleri, bu sabah gerçekleştirilecek rutin tren seferlerinin ikinci bir açıklamaya kadar askıya alındığını duyurdu. Toplu ulaşımın büyük bölümünün demiryolu ile sağlandığı Tokyo’da, milyonlarca kişi uzun süre işe ve okula ulaşım sağlayamadı. Tokyo ve çevresindeki hava alanlarında toplam 130 uçuş iptal edilirken, hızlı tren seferleri de uzun süre gerçekleştirilemedi.