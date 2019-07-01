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Japonya’yı şiddetli yağış vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 10:23 | Son Güncelleme

Japonya’daki şiddetli yağışlar nedeniyle bir milyondan fazla kişiye tahliye uyarısı yapıldı.Japonya Meteoroloji Ajansı, ülkenin bir bölümünü etkisi altına alan şiddetli yağışlar nedeniyle Kagoshima, Kumamoto, Miyazaki ve Ehime eyaletlerinde bir milyondan fazla kişiye tahliye uyarısı yaptı.

Japonya’daki şiddetli yağışlar nedeniyle bir milyondan fazla kişiye tahliye uyarısı yapıldı.
Japonya Meteoroloji Ajansı, ülkenin bir bölümünü etkisi altına alan şiddetli yağışlar nedeniyle Kagoshima, Kumamoto, Miyazaki ve Ehime eyaletlerinde bir milyondan fazla kişiye tahliye uyarısı yaptı. Kagoshima, Miyazaki ve Ehime valiliklerinin 494 bin hanede 1 milyon 62 bin kişiye tahliye tavsiyesinde bulunduğu açıklandı. Şiddetli yağmurun toprak kaymaları ve su baskınlarına neden olabileceği konusunda uyaran yetkililer, Kagoshima şehrinde toprak kaymasından bir evin etkilendiğini, kayıp bir kadının bulunduğu bilgisini paylaştı.
Ulaşım da etkilendi
Şiddetli yağmur Kyushu’nun güneyindeki ulaşım hizmetlerini de etkiledi. Kyushu Demiryolu Şirketi, Shinkansen hızlı tren seferlerinin Kumamoto ve Kagoshima-Chuo İstasyonu arasında askıya alındığını bildirdi. Bölgedeki bazı yerel tren hatlarında da operasyonlar askıya alınırken, bazı otoyollar da güvenlik gerekçesiyle araç trafiğine kapatıldı.
Bazı bölgelerde yerel halk güvenlik nedeniyle sığınaklara çağrıldı.
Kagoshima eyaletinde 2 bin 859 hanede 6 bin 51 kişiye yönelik güvenlik riski nedeniyle tahliye emri yayınlandı.

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