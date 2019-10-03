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Japonya’yı tropikal fırtına vurdu, bazı bölgeler sele teslim oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2019 12:11 | Son Güncelleme

Japonya’da etki gösteren tropikal Mitag Fırtınası’nın neden olduğu yağışın ardından bazı bölgeler sele teslim oldu.

Japonya’da etki gösteren tropikal Mitag Fırtınası’nın neden olduğu yağışın ardından bazı bölgeler sele teslim oldu. Riskli bölgelerde yaşayan sakinlere tahliye uyarısı yapıldı.
Kore Yarımadası üzerinden Japonya’ya yaklaşan ve perşembe itibariyle ülkenin bazı kesimlerinde etkisini gösteren tropikal Mitag Fırtınası, ülkenin batı kısımlarında şiddetli yağışa neden oldu. Kochi eyaletindeki Susaki, Tosa ve Kochi kentlerinin perşembe günü bir saatte yaklaşık 120 milimetre yağmur aldığını açıklayan Japonya Meteoroloji Ajansı, fırtınanın cuma günü itibariyle Kuzey Japonya’da etki göstereceği uyarısı yaptı. Perşembe gün boyunca Kuzey Kyushu’da şiddetli rüzgarlara ve yüksek dalgalara neden olan fırtına, Japonya’nın batısındaki Kochi eyaletine şiddetli yağış getirdi. Bazı bölgeler şiddetli yağışın ardından sular altında kalırken, Nankoku ve Ino şehirlerinde yaşayan bölge sakinleri için tahliye uyarıları yayınlandı. Japonya Meteoroloji Ajansı, yarın da etkisini sürdüreceği öngörülen fırtınanın neden olabileceği su baskınları, şiddetli rüzgarlar ve yüksek dalgalara karşı riskli bölgelerde yaşayan sakinleri tetikte olmaya çağırdı.

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