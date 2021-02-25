HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Japonya’yı vuran 7.3 şiddetindeki depremin ardından kötü haber

Japonya’yı vuran 7.3 şiddetindeki depremin ardından kötü haber

25.02.2021 12:18 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya’da 13 Şubat’ta meydana gelen 7.3 şiddetindeki depremin ardından ilk can kaybı rapor edilirken, Fukushima’da yaşayan 50’li yaşlardaki kişinin sarsıntı sırasında saklandığı mobilyanın altında ölü bulunduğu kaydedildi.Japonya geçtiğimiz 13 Şubat’ta Fukushima’da meydana gelen 7.3 şiddetindeki depremin şokunu atlatmaya çalışırken, bölgenin yerel yönetiminden bugün ilk can kaybı açıklaması geldi.

Japonya’da 13 Şubat’ta meydana gelen 7.3 şiddetindeki depremin ardından ilk can kaybı rapor edilirken, Fukushima’da yaşayan 50’li yaşlardaki kişinin sarsıntı sırasında saklandığı mobilyanın altında ölü bulunduğu kaydedildi.
Japonya geçtiğimiz 13 Şubat’ta Fukushima’da meydana gelen 7.3 şiddetindeki depremin şokunu atlatmaya çalışırken, bölgenin yerel yönetiminden bugün ilk can kaybı açıklaması geldi. Açıklamada, 50’li yaşlarda bir kişinin, Fukushima kentindeki evinde depremden korunmak için saklandığı mobilyanın altında ölü bulunduğu kaydedildi. Şahsın öldüğü, kendisine ulaşamayan aile üyelerinin geçtiğimiz salı günü yaşadığı evi ziyaret etmesiyle ortaya çıkarken, yapılan ilk incelemelerde ölümün 13 Şubat saat 23:07’de gerçekleştiği tespit edildi.

Can kaybı yaşanmamıştı
Japonya 13 Şubat’ta merkez üssü Fukushima olan 7.3 şiddetindeki depremle sarsılmıştı. Deprem, Mart 2011’de 15 binden fazla kişinin ölümüne neden olan 9 şiddetindeki Büyük Tohoku Depremi’ni yeniden akıllara getirirken, kamuoyunda endişeye yol açmıştı. Fukushima’nın yanı sıra Miyagi, Tochigi, İwate ve Yamagata eyaletlerinde de hissedilen sarsıntı nedeniyle 3 bin 112 yapıda maddi hasar meydana gelmiş, 185 kişi ise yaralanmıştı. Bugüne dek, ölen kimsenin olmadığı bildirilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Marmaris'te korkutan görüntü! Depremle ilgisi var mı? Marmaris'te korkutan görüntü! Depremle ilgisi var mı?
Ağaca tırmanıp keşif yapan teröristin ifadesi ortaya çıktıAğaca tırmanıp keşif yapan teröristin ifadesi ortaya çıktı
Abdestin farzları nelerdir?Abdestin farzları nelerdir?

En Çok Okunan Haberler

Bir gecede yapmadıkları şey kalmadı

Bir gecede yapmadıkları şey kalmadı

Mahalle bekçilerine silahlı saldırı! Bölge ablukaya alındı

Mahalle bekçilerine silahlı saldırı! Bölge ablukaya alındı

Survivor'da büyük kavga! Oyun alanında birbirlerine girdiler

Survivor'da büyük kavga! Oyun alanında birbirlerine girdiler

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Asya'nın intikamı sosyal medyayı salladı!

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Asya'nın intikamı sosyal medyayı salladı!

'Maske 2022'nin başına kadar hayatımızda olacak'

'Maske 2022'nin başına kadar hayatımızda olacak'

Karadeniz için 'Pandemi OHAL'i önerisi

Karadeniz için 'Pandemi OHAL'i önerisi

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Gara’da teslim olan teröristlerin itirafları ortaya çıktı

Gara’da teslim olan teröristlerin itirafları ortaya çıktı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

'Bana bir şey olmaz' deyip tetiğe bastı, hayatını kaybetti

'Bana bir şey olmaz' deyip tetiğe bastı, hayatını kaybetti

İstanbul için flaş '1 Mart' açıklaması!

İstanbul için flaş '1 Mart' açıklaması!

Yunan F-16'lardan Türk gemisine taciz!

Yunan F-16'lardan Türk gemisine taciz!

Diğer Haberler

1 Mart'ta Afyonkarahisar'da başlıyor! Sokağa çıkma yasağından kimler muaf olacak?

İl genelinde kısıtlamadan muaf olacaklar

Güvenlik kamerasını gören hırsızlar binaya geri geri girdi

Güvenlik kamerasını gören hırsızlar binaya geri geri girdi

Son Dakika: Bingöl'de deprem

Bingöl'de deprem

Bakan Selçuk'tan yüz yüz eğitim açıklaması: Okulları peyderpey açma kararımız devam ediyor

Bakan Selçuk'tan yüz yüz eğitim açıklaması

Nikol Paşinyan kimdir? Ermenistan Başbakanı Paşinyan kaç yaşında?

Ermenistan Başbakanı Paşinyan kimdir?

Hayatını koronavirüse borçlu: Bir mucize yaşıyorum

Hayatını koronavirüse borçlu: Bir mucize yaşıyorum

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.