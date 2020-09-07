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Japonya’yı vuran Haishen Tayfunu Güney Kore’ye ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2020 11:10 | Son Güncelleme

Japonya’nın ardından Güney Kore’de etkili olan Haishen Tayfunu nedeniyle 76’dan fazla uçuş iptal edildi, 17 bin 500’den fazla hane de elektriksiz kaldı.Cuma gecesi itibariyle Japonya’nın güneybatısını vuran Haishen Tayfunu, dün gece ve bugün de ülkede etkisini sürdürdü.

Japonya’nın ardından Güney Kore’de etkili olan Haishen Tayfunu nedeniyle 76’dan fazla uçuş iptal edildi, 17 bin 500’den fazla hane de elektriksiz kaldı.
Cuma gecesi itibariyle Japonya’nın güneybatısını vuran Haishen Tayfunu, dün gece ve bugün de ülkede etkisini sürdürdü. Japonya’da 1.8 milyon kişinin tahliyesine neden olan tayfun şimdi de Güney Kore’ye ulaştı. Ülkenin liman kenti Busan ve Ulsan’ı etkisi altına alan tayfun hayatı olumsuz etkiledi. Tayfun Ulsan’da karaya çıkarken, saatte 112 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgarlar 17 bin 500’den fazla haneyi elektriksiz bıraktı.
İçişleri ve Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sel felaketinin de meydana geldiği ülkenin en büyük ikinci şehri Busan’da şiddetli rüzgarların araçları devirdiği ve en az 1 kişinin yaralandığı bildirildi. Tayfun nedeniyle bin 600’den fazla kişi tahliye edilirken, Jeju Uluslararası Havalimanı dahil 7 havalimanında 76’dan fazla uçuş iptal edildi. Başkent Seul’ün yaklaşık 375 kilometre güneydoğusundaki Gyeongju şehrinde ise iki nükleer reaktör kapatıldı. Bakanlık, milli parklara girişlerin ve bazı demiryolu seferlerinin de askıya alındığını aktardı.

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