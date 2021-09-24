Jartiyerli pozları tepki çeken Aygün Aydın sınırları zorladı

Cesur kıyafet tercihleriyle adından söz ettiren Aygün Aydın, son olarak çamaşır makinesinin önünde cüretkar pozlar verdi. Kirli sepetini de yanına alan Aydın, çamaşır makinesi önünde ve üstünde peş peşe jartiyerli kıyafetiyle tepki çekince yeni pozlar paylaştı.

Kırmızı iç çamaşırlarıyla yatağın içinde pozlar veren Aydın gelen tepkilere şu şekilde yanıt verdi:

"Adriana Lima bu fotoğrafı paylaşan kişi olsa beğeniyor onun gibi olmak için özenip spor salonlarından çıkmıyorsunuz. Türk topraklarında olunca yadırgıyor aileye laik görmüyorsunuz ama içten içe böyle resimler için eşinizi çocuklarınızı yarı yolda bırakıyorsunuz namuslu dediğiniz kadınları da ev işlerini kitleyip bedava hizmetçiniz yapıyor bir de üstüne dövüyorsunuz.

Kırsal kesim sözde namus timsali ama kimin eli kimin cebinde belli değil bir sürü ensest ilişkiler yumağı. İki yüzlü bir toplumsunuz ve ben bu iki yüzlü sürü psikolojisiyle hareket eden kitle yüzünden neyin gerçekte doğru veya yanlış olduğunu gerçek ahlakın bedende mi zihinde mi yoksa vicdanda mı olduğunu hepten karıştırmaya başladım.

Benim doğrularım benim hayatım demek istiyorum ama hayatımızı ne yazık ki başkalarının doğruları çok daha fazla etkiliyor dolaylı olarak. Sorguluyorum, düşünüyorum, deneye yanıla, düşe kalka ilerliyorum bu tekamül yolculuğunda.. Gerçek bir insan gibi yaşıyorum bu hayatı. Her gün biraz daha farklı bir bakış açısı edinerek zenginleşiyorum. Siz benim kafamı anlamazsınız üzgünüm hiçbir zaman da anlayamayacaksınız o kapasiteyi ben bu ülkenin insanlarının çoğunda görmüyorum. O yüzden yargı ve tavsiyelerinizi kendinize saklayın.. Hayatımı yargılamayın!"

Hakan Sabancı ile mesajlarını ifşa ederek magazin gündeminin dikkatini çeken Aydın Bu Tarz Benim yarışma programına katılmıştı.



