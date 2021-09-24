MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Jartiyerli pozları tepki çeken Aygün Aydın sınırları zorladı

Jartiyerli pozları tepki çeken Aygün Aydın sınırları zorladı

24.09.2021 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakan Sabancı ile aşk yaşadığını ve hamile kaldığını ileri süren Aygün Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmüyor. Aydın jartiyerli pozları tepki çekince sınırları zorladı.

Jartiyerli pozları tepki çeken Aygün Aydın sınırları zorladı

Cesur kıyafet tercihleriyle adından söz ettiren Aygün Aydın, son olarak çamaşır makinesinin önünde cüretkar pozlar verdi. Kirli sepetini de yanına alan Aydın, çamaşır makinesi önünde ve üstünde peş peşe jartiyerli kıyafetiyle tepki çekince yeni pozlar paylaştı.

Kırmızı iç çamaşırlarıyla yatağın içinde pozlar veren Aydın gelen tepkilere şu şekilde yanıt verdi:

Hakan Sabancı açıklamalarıyla tanınan Aygün Aydın jartiyerli pozlarıyla gündemdeHakan Sabancı açıklamalarıyla tanınan Aygün Aydın jartiyerli pozlarıyla gündemde

"Adriana Lima bu fotoğrafı paylaşan kişi olsa beğeniyor onun gibi olmak için özenip spor salonlarından çıkmıyorsunuz. Türk topraklarında olunca yadırgıyor aileye laik görmüyorsunuz ama içten içe böyle resimler için eşinizi çocuklarınızı yarı yolda bırakıyorsunuz namuslu dediğiniz kadınları da ev işlerini kitleyip bedava hizmetçiniz yapıyor bir de üstüne dövüyorsunuz.

1

Kırsal kesim sözde namus timsali ama kimin eli kimin cebinde belli değil bir sürü ensest ilişkiler yumağı. İki yüzlü bir toplumsunuz ve ben bu iki yüzlü sürü psikolojisiyle hareket eden kitle yüzünden neyin gerçekte doğru veya yanlış olduğunu gerçek ahlakın bedende mi zihinde mi yoksa vicdanda mı olduğunu hepten karıştırmaya başladım.

2

Benim doğrularım benim hayatım demek istiyorum ama hayatımızı ne yazık ki başkalarının doğruları çok daha fazla etkiliyor dolaylı olarak. Sorguluyorum, düşünüyorum, deneye yanıla, düşe kalka ilerliyorum bu tekamül yolculuğunda.. Gerçek bir insan gibi yaşıyorum bu hayatı. Her gün biraz daha farklı bir bakış açısı edinerek zenginleşiyorum. Siz benim kafamı anlamazsınız üzgünüm hiçbir zaman da anlayamayacaksınız o kapasiteyi ben bu ülkenin insanlarının çoğunda görmüyorum. O yüzden yargı ve tavsiyelerinizi kendinize saklayın.. Hayatımı yargılamayın!"

3

Hakan Sabancı ile mesajlarını ifşa ederek magazin gündeminin dikkatini çeken Aydın Bu Tarz Benim yarışma programına katılmıştı.

4


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sarıgül'le fotoğraf paylaşınca...Sarıgül'le fotoğraf paylaşınca...
Burun akıntısına, boğaz ağrısına dikkat! Aşılardan ve varyantlardan sonra koronavirüs belirtileri de değiştiBurun akıntısına, boğaz ağrısına dikkat! Aşılardan ve varyantlardan sonra koronavirüs belirtileri de değişti
Survivor Ayşe yine gündemde! Olay olan düetSurvivor Ayşe yine gündemde! Olay olan düet
Anahtar Kelimeler:
Aygün Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yeni açıklama! Sıcak hava geri dönüyor

Yeni açıklama! Sıcak hava geri dönüyor

Canlı yayında şampiyonu açıkladı!

Canlı yayında şampiyonu açıkladı!

Erdoğan'dan fahiş fiyatlarla ilgili çarpıcı açıklama

Erdoğan'dan fahiş fiyatlarla ilgili çarpıcı açıklama

Kına gecesinde dehşet! Ortalık savaş alanına döndü, baba öldü

Kına gecesinde dehşet! Ortalık savaş alanına döndü, baba öldü

Henüz 5 günlük evlilerdi! Yeni evli çiftin kavgası kanlı bitti

Henüz 5 günlük evlilerdi! Yeni evli çiftin kavgası kanlı bitti

Erdoğan'dan 'Kürt sorunu' açıklaması: Çözdük, aştık, bitirdik

Erdoğan'dan 'Kürt sorunu' açıklaması: Çözdük, aştık, bitirdik

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Her şeyi bırakıp gitmişti! İşte yeni hayatı

Her şeyi bırakıp gitmişti! İşte yeni hayatı

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Tamamen transparan! Sütyen bile giymedi

Tamamen transparan! Sütyen bile giymedi

Şoke eden yeni açıklama: Eşim göğüslerim küçük diye...

Şoke eden yeni açıklama: Eşim göğüslerim küçük diye...

"Masumiyet" notuyla kıvrımlarını sergilediği pozu şoke etti

"Masumiyet" notuyla kıvrımlarını sergilediği pozu şoke etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.