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JASAT dedektifleri tarafından yakalandı

25.01.2021 21:16 | Son Güncelleme:
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JASAT dedektifleri tarafından yakalandı

Samsun’da hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Vezirköprü Çekalan Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan müşterek çalışma sonucu yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT ve Çekalan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, hakkında ’tasarlayarak öldürme’ suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.G.’nin Çal Mahallesi’nde bulunduğunu tespit etti.

Samsun’da hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Vezirköprü Çekalan Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan müşterek çalışma sonucu yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT ve Çekalan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, hakkında ’tasarlayarak öldürme’ suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.G.’nin Çal Mahallesi’nde bulunduğunu tespit etti. Jandarma ekipleri E.G.’yi yaptıkları takip sonucu yakalayarak gözaltına aldı.
Bugün Vezirköprü Adliyesine sevk edilen E.G. adli işlemlerin ardından tutuklanarak Vezirköprü M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

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