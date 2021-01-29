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JASAT hayvan hırsızlarını Gürcistan’a kaçarken yakaladı

29.01.2021 16:01 | Son Güncelleme:
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Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde 3 ayrı büyükbaş hayvan hırsızlık olayını gerçekleştiren şahıslar Gürcistan’a kaçarken yakalandı.İlçenin Gülçayır mahallesinde 15 Ocak tarihinde 1 adet 2 aylık buzağı, 24 Ocak 2021 tarihinde Hamamkarahisar mahallesinde 1 adet 21 günlük buzağı ve yine 24 Ocak 2021 tarihinde Nasrettin Hoca mahallesinde 1 adet 6 aylık buzağının çalınmasının ardından Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri inceleme ve soruşturma başlattı.

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde 3 ayrı büyükbaş hayvan hırsızlık olayını gerçekleştiren şahıslar Gürcistan’a kaçarken yakalandı.
İlçenin Gülçayır mahallesinde 15 Ocak tarihinde 1 adet 2 aylık buzağı, 24 Ocak 2021 tarihinde Hamamkarahisar mahallesinde 1 adet 21 günlük buzağı ve yine 24 Ocak 2021 tarihinde Nasrettin Hoca mahallesinde 1 adet 6 aylık buzağının çalınmasının ardından Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri inceleme ve soruşturma başlattı. Meydana gelen hayvan hırsızlığı olaylarının faillerinin yakalanması ve çalınan hayvanların bulunması amacıyla Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin titiz çalışmalar neticesinde; her üç hırsızlık olayını gerçekleştirenlerin S.K., F.U. ve T.G. isim şüpheliler olduğu tespit edildi. Afyonkarahisar’dan kiraladıkları araçla hırsızlıkları gerçekleştirdikleri ve Afyonkarahisar’ın Çay ve Sultandağı ilçelerinde ikamet ettikleri tespit edilerek şüpheliler 3 ayrı adreste yapılan aramalarda bulunamadı. Şüphelilerin bulunabilecekleri yerlerin araştırmasında esnasında Sivrihisar’ın Hamamkarahisar mahallesinden çalınan 21 günlük buzağı ele geçirilerek sahibine teslim edildi.
Hırsızlık olayları faillerinin yakalanması için yapılan geniş çaplı araştırma neticesinde; şüphelilerin Artvin’de oldukları ve Hopa ilçesinden Gürcistan’a kaçmaya çalıştıkları tespit edildi. İlgili kurumlar ile gerekli koordine kurularak şüpheliler S.K. ve F.U. sınır kapısında üzerlerinde 11 bin 600 TL ile yakalandı. Şüphelilerin Sivrihisar Cumhuriyet Savcılığınca SEGBİS sistemi üzerinden ifadelerinin alınmasını müteakip tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. İki şüpheli Hopa Asliye Ceza Mahkemesi tarafından hayvan hırsızlığı suçundan tutuklanarak Artvin Arhavi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Bu arada, diğer şüpheli T.G.’yi yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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