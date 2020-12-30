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JASAT hayvan hırsızlarının korkulu rüyası oldu

30.12.2020 19:03 | Son Güncelleme:
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Iğdır’da jandarma ekipleri hayvan hırsızlarının korkulu rüyası oldu.Edinilen bilgiye göre, Iğdır’da 2020 yılı içinde hayvan hırsızlığı olayında çalınan toplam 190 adet büyük ve küçükbaş hayvan bulanarak jandarma ekipleri tarafından sahiplerine teslim edildi.

Iğdır’da jandarma ekipleri hayvan hırsızlarının korkulu rüyası oldu.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır’da 2020 yılı içinde hayvan hırsızlığı olayında çalınan toplam 190 adet büyük ve küçükbaş hayvan bulanarak jandarma ekipleri tarafından sahiplerine teslim edildi. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) 2020 yılında hayvan hırsızlarına yönelik düzenlediği operasyonda, 190 adet küçük ve büyükbaş hayvanı bularak sahiplerine teslim etti. Hayvan hırsızlığına karışan 33 kişi gözaltına alındı. Başka suçlardan aranan 43 şahsı da yakalayan JASAT ekipleri, 2020 yılında 9 kayıp vaka olayını da aydınlattı.

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