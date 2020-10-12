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JASAT, Kablo hırsızlarını kıskıvrak yakaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2020 13:47 | Son Güncelleme

Kiralık araç ile Düzce’de gelip hırsızlık yapan 4 şahıs Jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.Beyköy Organize Sanayi Bölgesindeki iş yerlerinden bakır kabloların çalındığı ihbarı üzerine Jandarma ekiplerin harekete geçti.

JASAT, Kablo hırsızlarını kıskıvrak yakaladı

Kiralık araç ile Düzce’de gelip hırsızlık yapan 4 şahıs Jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.
Beyköy Organize Sanayi Bölgesindeki iş yerlerinden bakır kabloların çalındığı ihbarı üzerine Jandarma ekiplerin harekete geçti. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve Beyköy Jandarma Komutanlığı Asayiş Timlerinden oluşturulan ekipler tarafından MOBESE, güvenlik kameraları ve Plaka Tanıma Sistemlerinin (PTS) kayıtları incelendi. İnceleme sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin Kocaeli’nin Gebze ilçesinden kiraladıkları araçlarla Beyköy OSB’ye gelerek iş yerlerinden bakır kablo hırsızlığı yaptıkları belirlendi. 4 şüpheli Beyköy Jandarma Komutanlığı ve JASAT tarafından yapılan operasyonla yakalandı. Çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanan şüpheliler B. S., Ö. Ö., F. İ. ve B. Ç. Düzce T tipi kapalı cezaevine gönderildi.

JASAT, Kablo hırsızlarını kıskıvrak yakaladı

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