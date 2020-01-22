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  4. JASAT timi arızalı fren lambasından yola çıkarak soyguncuları yakaladı

JASAT timi arızalı fren lambasından yola çıkarak soyguncuları yakaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 12:51 | Son Güncelleme

Denizli’de JASAT timi girdikleri 2 evi soyan şahısları arızalı fren lambasından yola çıkarak buldu.

JASAT timi arızalı fren lambasından yola çıkarak soyguncuları yakaladı

Denizli’de JASAT timi girdikleri 2 evi soyan şahısları arızalı fren lambasından yola çıkarak buldu. JASAT ekipleri 300 otomobili inceleyerek zanlıları Afyonkarahisar’da yakalamayı başardı.
Edinilen bilgilere göre, Denizli’nin Tavas ilçesinde son iki hafta 2 ev soyuldu. Şahısların hiçbir iz bırakmadıkları soygunların ardından devreye jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) girdi. Ekipler soygunda kullanılan aracı belirlemek için bölgedeki güvenlik kameralarından yola çıkarak 300 aracı inceledi. Ardından fren lambası arızalı olan bir araç üzerinde çalışmalarını yoğunlaştıran JASAT timi takibe aldıkları Kubilay B., Ümit Y., ve Evren K.’yı Afyonkarahisar’da yakaladı. Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Kubilay B. ve Ümit Y. tutuklanırken, Evren K. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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