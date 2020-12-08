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JASAT’ın yakaladığı kazan hırsızları tutuklandı

08.12.2020 13:56 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde 5 ayrı ikametten kazan ve bakliyat ile inşaat aleti çalan 2 şüpheli, Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarmanın Dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde 5 ayrı ikametten kazan ve bakliyat ile inşaat aleti çalan 2 şüpheli, Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarmanın Dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Afşin ilçesine bağlı Alemdar Mahallesi’ndeki 5 ayrı ikametten hırsızlık olayı yaşandı. Hırsızlık olaylarında evlerdeki bakır kazan, bakliyat çuvalları ve inşaat aletlerinin çalındığı belirlendi. Elbistan İlçe Komutanlığı’na bağlı Jandarmanın Dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Çoğulhan Jandarma Karakol Komutanlığı görevlileri ile birlikte hırsızlık olaylarını aydınlatmak için geniş çaplı araştırma başlattı. Yapılan çalışmalarda, hırsızlığın yaşandığı evler ve çevresi didik didik incelendi. Çalınan malzemelerin de izini süren Jandarmanın Dedektifleri, tüm ipuçlarını birleştirdikten sonra şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Hırsızlık olaylarının şüphelisi oldukları belirlenen 16 yaşındaki M.G. ile 17 yaşındaki A.Y., düzenlenen operasyonla evlerinde gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Afşin Adliyesi’ne sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.
Öte yandan, evlerden çalınan bakır kazanların ise ilçedeki bir hurdacıya satıldığı belirlendi. Preslenen kazanlara el konuldu.

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