Jasikevicius'tan Fenerabahçe Beko'ya yeşil ışık

S Sport’tan Uğur Ozan Sulak’ın haberine göre gün içinde devam eden Fenerbahçe Beko ve Jasikevicius görüşmesinde olumlu aşama kaydedildi.
Haberde Zeljko Obradovic’in Fenerbahçe’den kötü şekilde ayrılmamasının bu konuda etkili olduğu eklenirken Saras Jasikevicius’un kısa süre içinde Fenerbahçe’ye son cevabını vereceği belirtildi.
Fenerbahçe Beko'da Jasikevicius ikna edilemezse; yerli antrenörler arasında favoriler Erdem Can ve Ertuğrul Erdoğan.
Sulak'ın aktardığı bilgiler arasında, Jasikevicius-Fenerbahçe Beko görüşmelerinde gün içinde olumlu aşama kaydedildi. Bunda Zeljko Obradovic’in Fenerbahçe’den kötü ayrılmamasının büyük payı var. Saras’ın kısa süre içinde son cevabını kulübe iletmesi bekleniyor.
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