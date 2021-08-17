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Jason Momoa: Çocuklarımın oyuncu olmasını istemiyorum

17.08.2021 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aquaman yıldızı Jason Momoa çocuklarının kendisini örnek alarak oyuncu olmalarını istemediğini açıkladı.

Jason Momoa: Çocuklarımın oyuncu olmasını istemiyorum

Modellik ve oyunculuk yapmaya genç yaşta başlayan Jason Momoa çocuklarını eğlence sektörüne girmekten caydırmaya çalışacağını söyledi.

42 yaşındaki aktör, ET'ye verdiği röportajda oyuncu çocuklarından birinin halihazırda oyunculuğa ilgi duyduğunu ancak hırsını teşvik etmek için herhangi bir şey yapmadığını söyledi.

Çocukları eğlence sektörünün dışında tutmak için elinden geleni yapacağını belirten Momoa "Hikaye anlatıcılığını, teatral şeyleri, yönetmenliği ve film yapımcılığını seviyorum ama bilirsiniz onların gerçekten başka şeylere yönelmesini istiyorum" dedi.

Çocuklarının oyuncu olmasını istemediğini tekrar tekrar belirten Momoa "Yapması çok zor ve bu baskıyı hissetmelerini istemiyorum. Ben dayanıklı biriyim, üstesinden gelebilirim ama sevdiğim birini dahil etmek istemem" diye konuştu.

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