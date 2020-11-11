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Jason Momoa: Game of Thrones'tan çıkınca ailece aç kaldık

11.11.2020 10:04 | Son Güncelleme:
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Jason Momoa: Game of Thrones'tan çıkınca ailece aç kaldık

Game of Thrones dizisinde canlandırdığı Khal Drogo karakterinin ölümüyle 2011'de diziden ayrılan Jason Momoa, diziden sonra yıllarca borç içinde kaldığını, iş bulamadığı için ailesiyle birlikte açlık çektiklerini söyledi.

Game of Thrones dizisinde canlandırdığı Khal Drogo karakteriyle yıldızı parlayan Jason Momoa, yıllar sonra dizinin hayatında bıraktığı maddi ize dair konuştu.

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Instyle dergisine röportaj veren 41 yaşındaki oyuncu, 2011'de karakterin ölümüyle diziden ayrılması sonrası ailesinin 'açlık' çektiğini söyledi. Momoa Game of Thrones'un birinci sezonunda 10 bölümde rol almıştı.

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Momoa, diziden ayrıldıktan sonra eşi Lisa Bonet, çocukları Lola ve Nakoa-Wolf ile birlikte "yıllarca faturaları ödeme mücadelesi verdiklerini" anlattı.

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"Game of Thrones'tan sonra açlık çektik demek istiyorum" ifadesini kullanan Momoa, "İş alamadım. Bebeklerimiz varken ve tamamen borç içindeyken çok zorlayıcıydı" dedi.

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Momoa için işler 2016'da Justice League ve sonrasında Aquaman filmlerinde rol almasıyla değişti. Momoa, ününü artıran bu filmlerle birlikte maddi durumunu da düzeltti.

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