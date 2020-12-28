Jasper taşı nedir ve kullanım alanları nelerdir?

Jasper taşı, dünya genelinde Japsis adı ile de bilinen doğal mineralli taşlar arasında yer alır. Mineral içeriği oldukça zengin olan Japsis, çeşitli renklere sahip olmasına rağmen büyük oranda kırmızı renklidir. Jasper taşı faydaları, oluşumu, tarihçesi gibi doğal mineral taş hakkında bilgileri hep beraber inceleyelim.

Jasper Taşı Nedir?

Doğal taşlar arasında yer alan Jasper taşı, mineralli yapısı ile bilinir. Dayanıklı yapıya sahip taş, estetik görünümü ile dikkat çeker. Kuvars grubuna ait olan bu taş çeşitli renklere sahiptir. Yüzde seksen oranında kırmızı renge sahip olmasına rağmen kahverengi ve yeşil gibi renkleri de görmek mümkündür. Sarı Jasper taşı ise oldukça nadir bulunan doğal mineralli yapılar arasında yer alır. Pembe, beyaz ve gri gibi çeşitli renkler ise dekorasyonda ve takı tasarımında dikkat çeker. Taş yüzeylerinde çeşitli desenler bulunur.

Jasper Taşı Oluşumu

Doğal taşlar çeşitli doğa olayları sonucu oluşur. Jasper taşı konsalidasyon isimli doğa olayı sonucu oluşur. İnsan eli değmeden meydana gelen taşlar, çeşitli noktalardan kırılmalar yaşayarak parçalanır ve farklı desenlerin oluşumu ortaya çıkar. Taşlar farklı şekil ve büyüklüklerdedir. Bu durumu etkileyen temel faktörlerden ilki rüzgar hızıdır. Rüzgara maruz kalan yüzeylerde aşınma meydana gelebilir. Şekle etki eden ikinci faktör ise suyun kuvvetidir. Büyük parçalar şeklinde bulunan taşlar rüzgar ya da su etkisi ile şekillenerek küçük parçalara bölünür. Çeşitli büyüklüklerdeki taş parçaları işlemlere maruz bırakılır ve istenen şekle getirilir.