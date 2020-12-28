Jasper taşı nedir ve kullanım alanları nelerdir?

Jasper taşı, dünya genelinde Japsis adı ile de bilinen doğal mineralli taşlar arasında yer alır. Mineral içeriği oldukça zengin olan Japsis, çeşitli renklere sahip olmasına rağmen büyük oranda kırmızı renklidir. Jasper taşı faydaları, oluşumu, tarihçesi gibi doğal mineral taş hakkında bilgileri hep beraber inceleyelim.
Doğal taşlar arasında yer alan Jasper taşı, mineralli yapısı ile bilinir. Dayanıklı yapıya sahip taş, estetik görünümü ile dikkat çeker. Kuvars grubuna ait olan bu taş çeşitli renklere sahiptir. Yüzde seksen oranında kırmızı renge sahip olmasına rağmen kahverengi ve yeşil gibi renkleri de görmek mümkündür. Sarı Jasper taşı ise oldukça nadir bulunan doğal mineralli yapılar arasında yer alır. Pembe, beyaz ve gri gibi çeşitli renkler ise dekorasyonda ve takı tasarımında dikkat çeker. Taş yüzeylerinde çeşitli desenler bulunur.
Doğal taşlar çeşitli doğa olayları sonucu oluşur. Jasper taşı konsalidasyon isimli doğa olayı sonucu oluşur. İnsan eli değmeden meydana gelen taşlar, çeşitli noktalardan kırılmalar yaşayarak parçalanır ve farklı desenlerin oluşumu ortaya çıkar. Taşlar farklı şekil ve büyüklüklerdedir. Bu durumu etkileyen temel faktörlerden ilki rüzgar hızıdır. Rüzgara maruz kalan yüzeylerde aşınma meydana gelebilir. Şekle etki eden ikinci faktör ise suyun kuvvetidir. Büyük parçalar şeklinde bulunan taşlar rüzgar ya da su etkisi ile şekillenerek küçük parçalara bölünür. Çeşitli büyüklüklerdeki taş parçaları işlemlere maruz bırakılır ve istenen şekle getirilir.
Jasper taşı uzun yüzyıllardır bilinen bir materyaldir. Doğal olaylar sonucu oluşan taşın tarihsel gelişimi bilinir. Eski çağlara kadar uzanan tarihte bu taş birçok gelenek içerisinde yer alır. İlk ve orta çağ dönemlerinde bereket olarak bilinen yağmur yağması için çeşitli ritüeller uygulanırdı. Su, yaşamı devam ettiren en önemli maddeler arasındadır ve suyu getireceğine inanılan nesnelerden biri Jasper taşıdır. Çeşitli ayinlerde kullanılan Jasper taşı, yağmur taşı olarak da anılmaktadır. Mitoloji ve astronomi dallarında da farklı anlamları bulunan taş, astronomide oğlak burcunu simgeler. Oğlak burcuna şans getirdiği düşünülen Jaspir, astronomi ile ilgilenenlerin dikkatini çeker. Mitolojide ise erdemli olmak anlamı ile bağdaşlaştırılır.
Jasper taşı özellikleri bakımından asırlardır ilgi çeker. En dikkat çeken özelliği temizlenme ihtiyacının bulunmasıdır. Su ya da toprakla temizleme işlemi yapıldıktan sonra kullanılmalıdır. Su ile temizleme işlemi için suyun altında 5-6 dakika boyunca yıkanmalı ve kurumaya bırakılmalıdır. Kuruduktan sonra kullanıma başlanabilir. Toprak ile temizleme işlemi ise toprak altında bir gün taşı bekletmektir. Toprağın içerisinde bir gün boyunca bekleyen taş, süre dolduktan sonra bulunduğu yerden alınarak kullanılabilir. Jasper taşı çeşitleri desen ve renk farklılıkları ile dikkatleri üzerine çeker. Taş üzerinde yer alan desenler farklı dünyalara açılan pencereler gibidir. Hayvan desenleri ya da deniz altı görüntüsü gibi ilgi çekici görüntüler ortaya çıkar. Tek renk ve desen bulunmayan taşlar da doğada oluşur ve çeşitli aksesuarların yapımında kullanılır.
Doğal taşlar genellikle insan sağlığı üzerinde etkili olur. Jasper doğal taş da etkisini çeşitli sağlık sorunlarında gösterir. Bazı durumlarda doğrudan, bazı hastalıklara ise dolaylı yoldan etki ettiği düşünülen taşın etkili olduğu rahatsızlıkları inceleyelim. Öfke ve kaygı bozukluğu gibi psikolojik rahatsızlıklara iyi geldiği düşünülen Jasper, kişilerin mutlu hissetmesini ve ruhsal rahatlamalar yaşamasını sağlar. İyi enerji yayması sayesinde depresyon belirtilerini azaltır. Jasper taşını bulunduğunuz odada tutabilir, üzerinizde bir aksesuar olarak taşıyabilirsiniz. Ruhsal sağlığa etkilerinden biri de meditasyon sırasında ortaya çıkar. Çakraları açtığı için meditasyon yapılan ortamlarda çeşitli formlarda tercih edilir. Geçmiş yüzyıllarda panzehir olarak da kullanılan Jasper taşı yılan zehirlenmelerinde uygulanan tedavilerden biri olmuştur. Günümüzde bilinen etkileri ise baş ve mide ağrılarının azalması üzerinedir. Bulunduğu ortamda enerjiyi dengeleyerek baş ağrısını ve yorgunluğu alır. Hormon seviyesini dengeleyen Jasper taşı, vücudu toksik maddelerden arındırarak kişileri rahatlatır. Bağışıklık direncinin düştüğü soğuk günlerde ise bağışıklık güçlendirici rol oynar. İnsan sağlığına olumlu etkilerine her geçen gün yenisini eklenmeye devam eder.
Jasper taşının doğada sık rastlanan renkli ve desensiz olanları genellikle aksesuar olarak kullanılır. Bulunduğu ortamın enerjisini iyileştirdiği bilinen taş, evlerde biblo olarak kullanılabilir. Çeşitli oyma teknikleri ile figürler oluşturulan taşlar dekoratif bir görünüm sağlar. Bunun yanı sıra kolye, bileklik gibi aksesuarlarda da Jasper taşı yer alabilir. Genellikle soft renkli olanların tercih edildiği Jasper taşı bileklik dünyasında zevkinize uygun olan seçeneği her gün yanınızda taşıyabilir, günlük streslerinizi yönetmek için kullanabilirsiniz. Jasper taşı meditasyon için de oldukça tercih edilir. Uzun yüzyıllardır ruha iyi geldiği bilinen Jasper taşını alarak doğa ile iç içe bir gün geçirebilirsiniz. Vücudunuzun çeşitli yerlerine temas ettirerek temiz havayı içinize çekebilir, güzel düşüncelerle zihninizi doldururken içinizde oluşacak aydınlığı yakalayabilirsiniz.
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