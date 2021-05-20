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Javakhir Zakirov kimdir, nereli, kaç yaşında? Cengiz Han kimdir?

20.05.2021 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yayınlanan fragmanın ardından merak uyandıran Bozkır Arslanı Celaleddin dizi kadrosuna Özbek aktrist Javakhir Zakirov'de dahil oldu.

Javakhir Zakirov kimdir, nereli, kaç yaşında? Cengiz Han kimdir?

Atv ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Bozkır Arslanı Celaleddin oyuncu kadrosuyla dikkat çekmeyi başardı. Dizide Cengiz Han karakterine ise Javakhir Zakirov hayat verecek. Peki Javakhir Zakirov kimdir?

JAVAKHİR ZAKİROV KİMDİR?

Özbek oyuncu ve müzisyen. 1972, Özbekistan doğumlu. Hem oyunculuk hem de müzisyenlik yapan Javohir Zokirov, 2019’da The Last Darling Bulgaria filminde oynamıştı.

2021’de Türk- Özbek yapımı Mendirman Celaleddin / Jaloliddin dizisi kadrosunda yer almıştır. Öte yandan kendi ülkesinde birçok filmde rol almasıyla büyük üne sahip başarılı bir oyuncudur.

Javakhir Zakirov kimdir, nereli, kaç yaşında? Cengiz Han kimdir?

HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?

Mendirman Celaleddin / Jaloliddin (2021)

The Last Darling Bulgaria (2019)

CENGİZ HAN KİMDİR?

Cengiz Han, Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu, ilk Kağanı ve İmparatoru olan Moğol komutan ve hükümdar.13. yüzyılın başında Orta Asya'daki tüm göçebe bozkır kavimlerini birleştirip bir ulus hâline getirerek Moğol siyasi kimliği çatısı altında toplamış ve Dünya’nın en büyük bitişik sınırlara sahip imparatorluğunu kurmuştur.

Javakhir Zakirov kimdir, nereli, kaç yaşında? Cengiz Han kimdir?

Dünya tarihinin en büyük askeri liderlerinden biri olarak kabul edilen Cengiz Han, hükümdarlığı döneminde 1206-1227 arasında Kuzey Çin'deki Batı Xia ve Jin Hanedanı, Türkistan'daki Kara Hıtay, Maveraünnehir, Harezm, Horasan ve İran'daki Harzemşahlar ile Kafkasya'da Gürcüler, Deşt-i Kıpçak'taki Rus Knezlikleri ve Kıpçaklar ile İdil Bulgarları üzerine seferler gerçekleştirdi ve imparatorluk döneminde gerçekleştirdiği hiçbir savaşı kaybetmedi. Bunların sonucunda Pasifik Okyanusu'ndan Hazar Denizi’ne ve Karadeniz'in kuzeyine kadar uzanan bir imparatorluk kurdu.


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Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi oyuncu kadrosu açıklandıBozkır Arslanı Celaleddin dizisi oyuncu kadrosu açıklandı
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atv
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