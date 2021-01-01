Jawline çene dolgusu nedir? Kimler Jawline Estetiği yaptırabilir?

Günümüzde tıp teknolojisinin gelişmesi ve yeni yöntemlerin ortaya çıkmasıyla birlikte birçok estetik uygulama yapılır. Vücutta karakteristik görünümü önemli ölçüde etkileyen yüz yapısı için yapılabilecek farklı estetik işlemler vardır. Jawline çene dolgusu da bunlardan biridir. Jawline Dolgusu Nedir? Çene ve yüz bölgesindeki estetik sorunlar için jawline uygulamaları tercih edilir. Jawline dolgu uygulamaları ile birlikte bireylerin çene hattındaki sorunlar düzeltilir. Dolgu uygulamaları sayesinde daha keskin ve canlı yüz hatları ortaya çıkarılır. Ünlüler tarafından sıkça tercih edilen estetik uygulama hakkında farklı detaylar bulunur. İnsanların kişisel görünümü üzerinde önemli bir etkisi olan çene yapısının düzeltilmesi için uygulanan dolgu yöntemine “jawline dolgusu” adı verilir. Modern tıp uygulamalarından biri olan dolgu işlemleriyle birlikte çene ucundan kulak bölgesine kadarki kemiklere dolgu yapılır. Çene köşesi ile çene ucu arasındaki hattın belirginleşmesi için yapılan uygulamalar, bireylerin daha çekici ve estetik bir görünüme kavuşmasına yardımcı olur. Hem kadınlar hem de erkekler tarafından tercih edilen jawline dolgusu, estetik cerrahlar tarafından yapılır.

Jawline Dolgu Uygulamalarının Özellikleri Nelerdir? Çene hattının vurgulanması için yapılan jawline estetik uygulamalarının çeşitli özellikleri bulunur. Kadınlarda farklı isimlerle adlandırılan trend çene yapılarının oluşturulması için yapılan estetik operasyonlarda çene ucunun sivrileşmesi sağlanır. Hem çene köşesi hem de çene ucu bölümlerine dolgu yapılır. Erkeklerde karakteristik bir yüz görünümünün sağlanması için popüler bir uygulama olan jawline, çene hattını daha da belirgin hale getirir. Peki, jawline nasıl yapılır? Kimler jawline estetik uygulamasından yararlanabilir? Tüm ayrıntıları yazımızın devamında bulabilirsiniz… Jawline Çene Dolgusu Nasıl Yapılır? Estetik operasyonlar, cerrahi bir işlem olduğu için bireyler için korkutucu olabilir. Çene estetiği hakkında da yanlış bilinen bazı noktalar vardır. Çene estetiği uygulamalarında kemik üzerine herhangi bir işlem yapılmaz. Enjeksiyon, iğneleme ve dolgu gibi yöntemler ile birlikte çene estetiği uygulamaları gerçekleştirilir. Çene bölgesinde mevcut olan bölgelerin doldurulması ve estetik rahatsızlığın giderilmesi amacıyla birçok estetik uygulama yapılır. Jawline estetik uygulaması da dolgu yöntemiyle yapılan işlemler arasında yer alır. Bireylerin daha yumuşak ve belirgin bir çeneye sahip olması için yapılan estetik uygulamada farklı dolgu malzemeleri kullanılır.

Çene dolgusu operasyonlarından önce hastalar üzerinde bası testler yapılır. Hastaların çene dolgu malzemesine karşı bir alerjisi olup olmadığının öğrenilmesi gerekir. Alerji testi yapıldıktan sonra farklı malzemelerle birlikte jawline uygulaması yapılır. Ağ hücreleri ile yapılan enjeksiyon uygulamaları modern tıp tekniklerine göre sağlıklı sonuçlar alınan bir işlem olarak gösterilir. Herhangi bir şekilde anestezi yapılmadan gerçekleştirilen operasyonlar sırasında hastaların isteğine bağlı olarak bölgesel anestezi de yapılabilir. Jawline Uygulamaları Nelerdir? Son dönemlerdeki trend estetik uygulamalarından biri olan jawline çene dolgusu, enjeksiyon tekniği ile yapılır. Yüzün farklı bölümlerinin şekillendirilmesi için dermal dolgu ismi verilen malzemeler kullanılır. Dolgu enjeksiyonları ile birlikte hastaların kendi vücudundan alınan yağ hücreleri ve hyalüronik asitin yanı sıra sığır kolajeni de kullanılır. Jawline uygulamalarını tercih edecek kişilerin dikkat etmesi gereken bazı noktalar vardır. Jawline tedavisi öncesinde dolgu malzemelerine karşı bir alerjiniz olup olmadığının belirlenmesi için test yaptırmalısınız. Aynı zamanda kullanılan dolgu malzemelerinin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış olmasına dikkat etmelisiniz.

Jawline Estetiği Neden Yapılır? Günümüzde estetik uygulamalar genellikle bireylerin karakteristik görünümünün güzelleştirilmesi için yapılır. Yüz bölgesindeki farklı bölümlerin estetik bir yapıya kavuşturulması için yapılan uygulamaların farklı özellikleri bulunur. Estetik cerrahlar tarafından uygulanan jawline, yüz bölgesindeki kırışık ve çukur gibi olumsuzlukların giderilmesi için yapılır. Çene bölgesindeki hacim eksikliklerine karşı da tercih edilebilen estetik uygulama belirli süre boyunca çekici bir görünüm sağlanmasına yardımcı olur. Çene dolgusu operasyonları sonrasında bir süre makyaj yapılmaması ve asitli ürünlerden uzak durulması faydalı olacaktır. Jawline Estetiği Kimlere Yapılabilir? Güzel bir yüz görünümü için tercih edilen jawline estetik uygulaması hakkında merak edilen farklı sorular bulunur. Çene dolgusu uygulamalarından kimlerin yararlanıp yararlanamayacağı hakkında araştırmalar yapılır. Jawline estetiğini güzel ve çekici yüz hatlarına sahip olmak isteyen herkes rahatlıkla yaptırabilir. Yüz hatlarının daha simetrik bir görünüme sahip olmasını sağlayan jawline dolgusu ile farklı şikayetlerden kurtulmak mümkündür. 18 yaşından büyük olan bireyler kendi istekleriyle estetik operasyonlardan yararlanabilir. 18 yaşından küçük olan ve jawline estetiği yaptırmak isteyen bireylerin anne ve babası tarafından yazılı onaya ihtiyacı bulunur.