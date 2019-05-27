MAGAZİN

Jay Alvarrez'den şoke eden paylaşım! 'Mide bulandırıcı'

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.05.2019 14:30 | Son Güncelleme

Instragram modeli Jay Alvarrez, kız arkadaşı İtalyan manken Valentina Fradegrada ile çektiği çıplak ayna 'selfie'siyle olay olmayı başardı.

Jay Alvarrez'den şoke eden paylaşım! 'Mide bulandırıcı'

Instragram modeli Jay Alvarrez olay olacak bir selfie'ye imza attı. 23 yaşındaki Alvarrez, cumartesi günü sevgilisiyle çırılçıplak bir selfie çekti ve Instragram hesabına koydu.

Çiftin fotoğrafı 615 bin beğeni alsa da bu fotoğrafı eleştiri oklarının hedefinden çıkamadı.

Alvarrez’in 6.3 milyon takipçisinden biri, “Dürüst olmak gerekirse mide bulandırıcı, bu kız için çok üzülüyorum” yazdı.

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Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise “Bu kadını bir nesne olarak övmen üzücü. Onun kıymetini bilmemesi ise daha üzücü” yorumunda bulundu.

Bir diğeri ise “Kız arkadaşını dünyaya bu şekilde nasıl gösteriyorsun” yazarak çifti ‘beğeni azgınları’ olarak nitelendirdi.


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Anahtar Kelimeler:
Valentina Fradegrada Jay Alvarrez

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