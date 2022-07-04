Jayland Walker'a kurşun yağdırdılar! ABD bu olayı konuşuyor, görüntüler yayınlandı

ABD, 25 yaşındaki siyahi genç Jayland Walker'ın polis tarafından öldürülmesini konuşuyor. Polis tarafından paylaşılan görüntülerde en az 5 polisin arabasını bırakıp kaçan Jayland Walker'a şarjörleri boşalıncaya kadar ateş ettiği görüldü. Akron Polis Şefi Stephen Mylett görüntülerle ilgili "izlenmesi zor" ve "şoke edici" açıklamasını yaptı.

60'TAN FAZLA KURŞUNLA VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

ABD'nin Ohio eyaletinde, polisin 25 yaşındaki siyahi gencin polis tarafından 60'tan fazla kurşunla vurularak öldürüldüğü "şoke edici'" görüntüler yayınlandı. Akron kenti polisi tarafından paylaşılan video kayıtta, en az 5 polisin arabasını bırakıp kaçan Jayland Walker'a şarjörleri boşalıncaya kadar ateş ettiği görüldü.

Akron Polis Şefi Stephen Mylett, Walker'a polislerin kaç mermi sıktığını bilmediğini, adli tıp muayenesi sonucu gencin vücudunda 60'tan fazla kurşun yarasına rastlandığını söyledi.

"İZLENEMSİ ZOR"

Mylett, Walker'ı görüntüleri, "izlenmesi zor" ve "şoke edici" olarak nitelendirirken delillerin Walker'ın trafik takibi sırasında aracının içinden silah kullandığı yönünde olduğunu açıkladı.

Polis şefi, "Bir polis memuru, olarak hayatındaki en kritik kararı vererek birine ateş ettiğinde, silahının namlusundan çıkan her kurşunun hesabını vermeye hazır olmalıdır." dedi.

Öte yandan Walker'ın aracında özel eşyalarının yanında bir silahın görüntüsünü de yayınlayan polis, siyahi gencin aracındayken ekiplere ateş ettiğini iddia etti.

Polislerin vücut kamerasından derlenen videoda, ekiplerin takip ettiği Walker'ın, bir süre sonra aracını sağa çektiği ve koşarak uzaklaştığı görülüyor. Vurulduğu anda peşinden koşan polislere sırtı dönük olan siyahi gencin karşı ateş açtığına dair kanıta rastlanmadı.

NE OLMUŞTU?

Akron Polis Departmanına göre, 27 Haziran'da Jayland Walker, polis tarafından trafik ihlali nedeniyle durdurulmuş, kovalamaca esnasında polislerin silahından çıkan 90'dan fazla kurşundan en az 60'ının siyahı gence isabet ederek ölümüne sebep olmuştu.

Ailenin avukatı Bobby DiCello, Walker'ın vücuduna, yüzü dahil 60 kurşunun isabet ettiğini, buna rağmen hastaneye kaldırıldığında ellerinin arkadan kelepçelenmiş olduğunu kaydetmişti.

Akron Belediye Başkanı Dan Horrigan açıklamasında, "Bağımsızlık Günü bir kutlama, arkadaşlar ve aile ile bir araya gelme zamanıdır. Ne yazık ki, şehir liderliğindeki bir kutlamanın zamanı olmadığını güçlü bir şekilde hissediyorum." ifadesine yer vermişti.

Siyahi gencin vurulması kentte büyük tepkilere neden olmuş, düzenlenen protestolar sonrasında olaya karışan polisler idari izine ayrılmak zorunda kalmıştı.

Kaynak: AA

