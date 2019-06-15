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Jazeera Havayolu'nun İSG'den Kuveyt uçuşları başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 19:59 | Son Güncelleme

Kuveyt'in önde gelen hava yolu şirketlerinden Jazeera Airways, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan haftada üç gün Kuveyt'e uçacak

İSTANBUL (AA) - Kuveyt'in önde gelen hava yolu şirketlerinden Jazeera Airways'in İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan (İSG) Kuveyt uçuşları başladı.

İSG'den yapılan açıklamaya göre, Jazeera Airways’in ilk seferi sebebiyle Sabiha Gökçen Havalimanı’nda karşılama töreni gerçekleştirildi.

İlk uçuş sebebiyle düzenlenen karşılama töreninde, İSG yöneticileri, Jazeera Airways yöneticilerini ve kabin ekibini çiçeklerle karşıladı. Apronda su takı ile karşılanan uçaktan inen yolcular için kokteyl düzenlenirken, ilk uçuş için geleneksel pasta kesimi de yapıldı.

- İSG'den Kuveyt'e haftada 34 uçuş

Jazeera Airways, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan A320 tipi uçaklarla haftada 3 gün (Çarşamba, Cuma ve Pazar) Kuveyt’e uçacak. Şirket, 26 Ekim tarihine kadar uçuşlarını bu şekilde sürdürecek.

Türk Havayolları, Pegasus Havayolları ve Kuwait Airways ile İSG'den Kuveyt’e uçan dördüncü şirket olacak Jazeera Airways’in uçuşlarıyla Sabiha Gökçen’den Kuveyt’e haftada toplam 34 uçuş gerçekleştirilmiş olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Jazeera Havayolları Kuveyt Sabiha Gökçen

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