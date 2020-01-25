Jazz dinletisinin geliri depremzedelere gönderilecek

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da ilk kez düzenlenen jazz dinletisinden elde edilen gelir, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere gönderilecek.

Afrikalı sanatçı Terry jorrys ile Ali Erol, Gökhan Över, Berk Kurdoğlu, Hazal Keser ve Nuray Erol'dan oluşan 'Coverangers' adlı jazz müzik grubu, Çorum'da sahne aldı. Düzenlenen dinleti organizasyonuyla kent sakinleri, ilk kez jazz müzikle buluşturuldu. Çorum- Samsun yolundaki düğün salonunda, yerli ve yabancı jazz & blues şarkıların seslendirildiği etkinliğe çevre illerden de katılım oldu. Kentte ilk kez düzenlenen caz dinletisinden elde edilen gelirin, Malatya ve Elazığ'daki depremzedelere bağışlanacağı belirtildi.

Organizatör Burhan Kaya, jazz konserinden elde edilen geliri depremzedelere bağışlama kararı aldıklarını söyledi. Kaya "İlk başta etkinliği iptal etmeyi düşündük. Böylesine üzücü bir olay varken etkinliği yapmaktan kaçındık. Daha sonra etkinliğimizi, buradan elde edeceğimiz geliri depremzedelere bağışlayarak daha anlamlı hale getirebileceğimize karar verdik. Elde ettiğimiz bütün kazancı da Elazığ ve Malatya'da depremden mağdur olan insanlara ulaştıracağız" dedi.

'ÖDENEN ÜCRET ANLAM KAZANDI'

Grubun solisti Nuray Erol ise sahnede yaptığı konuşmada, etkinliğin gelirinin depremzedelere bağışlanacak olmasının kendilerini de memnun ettiğini söyleyerek "Etkinliğin geliri, Elazığ ve Malatya'daki depremde zarar gören depremzedelere ulaşacaktır. Etkinlik için ödenen ücret, daha anlam kazandı" diye konuştu.

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