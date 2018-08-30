JCR, Sur Yapı ve Sur Enerji’nin kredi notunu yükseltti

İSTANBUL (AA) - Kredi derecelendirme kuruluşu JCR-Eurasia Rating, Türkiye’nin özel sektördeki en büyük gayrimenkul portföyüne sahip Sur Yapı’nın ve yenilenebilir enerji alanında yatırımlarını sürdüren Sur Enerji’nin Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu A-’ye yükseltti.

Sur Yapı açıklamasına göre, İstanbul, Bursa ve Antalya’ya değer katan projeleriyle Türkiye’nin özel sektördeki en büyük gayrimenkul portföyüne sahip olan Sur Yapı, hem gayrimenkul hem de enerji sektöründe gerçekleştirdiği yatırımlarıyla yükselişini sürdürüyor.

Japonya’nın önde gelen kurumsal yatırımcı grubunun desteklediği, dünyanın en etkin kuruluşlarından olan JCR-Eurasia Rating, derecelendirme notlarının periyodik gözden geçirme sürecinde Sur Yapı ve Sur Enerji’yi ulusal ve uluslararası düzeyde yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirdi. Sur Yapı ve Sur Enerji’nin Uzun Vadeli Ulusal Notu A-’ye yükseltildi.

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- "Sur Yapı inşaat sektöründe öncü kuruluşlardan biri haline gelmiştir"

JCR-Eurasia Rating’in Sur Yapı ve Sur Enerji’yi ulusal ve uluslararası düzeyde yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirdiği açıklamasında "Gayrimenkul geliştirme, taahhüt ve enerji alanında faaliyet gösteren Sur Yapı Grubu, 25 yılı aşan faaliyet geçmişiyle Sur Yapı markası altında proje aşamasından başlayarak geliştirme, mimari, yapım üretim dahil anahtar teslimi yüksek kalitede iş yaparak inşaat sektöründe öncü kuruluşlardan biri haline gelmiştir." ifadelerine yer verildi.