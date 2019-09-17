JCR'den Sur Yapı değerlendirmesi

İSTANBUL (AA) - Japon kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating, Sur Yapı ve Sur Enerji'nin uzun vadeli kredi notunu "A-" olarak teyit etti, not görünümünü ise "durağan" olarak belirledi.

Sur Yapı'dan yapılan açıklamada, JCR Eurasia Rating'in, derecelendirme notlarının periyodik gözden geçirme sürecinde Sur Yapı ve Sur Enerji'yi ulusal ve uluslararası düzeyde yatırım yapılabilir

kategorisinde değerlendirdiği bildirildi.

JCR'nin, Sur Yapı ve Sur Enerji'ye ilişkin değerlendirmelerinin de aktarıldığı açıklamada, kuruluşun raporunda kullandığı şu ifadelere yer verildi:

"Sur Yapı, 27 yılı aşan faaliyet geçmişiyle başta gayrimenkul projeleri olmak üzere AVM, enerji gibi farklı sektörlere yaptığı yatırımlarla ve etkili pazarlama politikalarıyla önemli miktarda kaynak yaratmaya devam ediyor. Sur Yapı'nın, yabancı para cinsinden gelirleri, dalgalanmalar karşısında pozitif katkı sağlıyor. Firmanın tamamlanan iş ve alışveriş merkezlerinden elde edilecek uzun vadeli kira sözleşmeleriyle desteklenen yabancı para kira gelirleri ve yenilenebilir enerji satışından kaynaklı yabancı para satış gelirlerinin etkisiyle birlikte kur riskinin önemli ölçüde dengeleneceği görülmektedir. Ayrıca, finansal borçlarının önemli bir bölümünün uzun vadeli olması likidite yönetimine kolaylık sağlamaktadır."