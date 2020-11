'Jean Adam sen misin?' The Mandalorian'daki çekim hatası sosyal medyanın diline düştü

Star Wars evrenine ait olan yapımlar arasında en çok beğenilenlerden biri olan The Mandalorian Disney+ kanalında ikinci sezonuyla devam ediyor.

Star Wars filminin televizyon dizisi uyarlaması olan The Mandalorian’ın 2. sezonunda dikkatli seyirciler, bir çekim hatasını yakaladı. Hata, sosyal medyada alay konusu olurken Game of Thrones 'taki 'bardak' hatasını hatırlattı.

Star Wars evreninde geçen The Mandalorian geçtiğimiz yıl iddialı bir şekilde ekranlara gelmiş ve hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden tam puan almayı başarmıştı. The Mandalorian 2. sezonu ekran yolculupuna devam ederken diziden beklenmeyen bir hata dikkatlerden kaçmadı.

The Mandalorian 2. sezon 4. bölümünde çekim ekibinden birinin sahnenin arka tarafında görünmesi dikkatlerden kaçmadı.

Aslında hatayı fark etmek dizinin karanlık atmosferinde bir hayli zor olsa da dikkatli seyirciler, şüphelendikleri sahnenin rengini açtıklarında şüphelerinin gerçek olduğunu fark etti. Üzerinde jean ve tişört olduğu görülen ekip üyesinin sahneye yansıması sosyal medyada alay konusu oldu. ‘Jean Adam’ yakıştırması yapılan ekip üyesini diline dolayan Star Wars hayranları, bu çekim hatasıyla birlikte Game of Thrones hatırlatması yaptı.

Game of Thrones’un da 8. sezon 4. bölümünde görülen Starbucks bardağı tartışma konusu olmuştu. Arya Stark’ın zaferini kutlamak üzere bir araya gelen ve kadeh kaldıran kahramanların masasında kahve zinciri Starbucks’ın bardağı vardı. Masanın üzerinde ve Daenerys Targaryen’in önünde duran Starbucks bardağı pek çok çekimde görülmüştü. Olay bir anda sosyal medyanın gündemine düşmüştü. Sosyal medya kullanıcıları arasında bardağın viral amaçlı konulduğunu savunanlar da vardı, orada unutulduğunu düşünenler de… Konuyla ilgili pek çok espri de yapılmış, kahve bardaklarına isim yazılması sırasında yapılan komik hatalarla tiye alınan Starbucks’ın Daenerys’in adını nasıl yazdığı en çok sorulan soru olmuştu.

GAME OF THRONES'U HATIRLATTI

Bazı kullanıcılar Daenerys’in kahve tercihini sorgularken, bazıları da espresso tutkusuyla bilinen İtalyanları bile pes ettirerek kahve zincirine alıştıran Starbucks’ın gerçekten dünyanın her yerini ele geçirdiğine kanıt olarak bu sahneyi sunmuştu. Kullanıcılar, “Starbucks Winterfell’e de şube açtı” yorumunu yapmıştı. Game of Thrones’un sanat yönetmenlerinden Hauke Richter’e göre Starbucks bardağının sahnede unutulmasının bu kadar büyük bir olaya dönüşmesinin sebebi Game of Thrones’ta daha önce hiç böyle bir hata yapılmamış olmasıydı. Dizinin 4. sezonunda da Jamie Lannister’ın bir sahnede elinde kahve bardağıyla durduğu görüntüler sosyal medyada yayılmış fakat bu görüntüler bölümün son halinde yer almadığı için aynı etkiyi yaratmamıştı.