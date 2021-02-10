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Jean-Claude Van Damme'dan sonra bir skandal daha patlak verdi

10.02.2021 07:38 | Son Güncelleme:
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Jean-Claude Van Damme'dan sonra bir skandal daha patlak verdi

Friends dizisinin yönetmenlerinden Michael Lembeck’in Jean-Claude Van Damme hakkındaki itirafından sonra bir itiraf daha geldi. Friends'in konuk oyuncusu 'tam bir pisliktim' diyerek setteki davranışlarından ötürü özür diledi.

Friends dizisinin ilk sezonunda konuk oyuncu olarak yer alan Fisher Stevens setteki davranışlarından ötürü özür diledi.

Stevens'ın yer aldığı "The One with the Boobies" isimli bölümü dizinin hayranları Chandler'ın yanlışlıkla Rachel'ın göğüslerini gördüğü ikonik sahneyle hatırlıyor. Stevens bahsi geçen bölümde Phoebe'nin sevgilisi psikiyatr Roger'ı canlandırmıştı.

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Bununla birlikte Stevens'ın kendisi de sette karakterinden daha iyi bir izlenim bırakmamış gibi görünüyor. Stevens katıldığı bir programda sette "tam bir pislik olduğunu" itiraf etti.

Screen Rant'in haberine göre Stevens şu ifadeleri kullandı:

"Evet, üzgünüm çocuklar. Özür dilerim, hepinize pislik gibi davrandım. Özür dilerim. Kötüydüm, hatalıydım."

Oyuncu Friends'deki oyuncuları daha sonra nadiren gördüğünü ve eğer onlara kendisi hakkında sorulursa muhtemelen "züppe" olduğunu söyleyeceklerini belirtti.

JEAN-CLAUDE VAN DAMME RAHATSIZ ETTİ

Dizinin yönetmeni Michael Lembeck de kısa süre önce verdiği röportajda dizide konuk oyuncu olarak yer alan bir diğer isim Jean-Claude Van Damme'a dair açıklamalarda bulunmuştu. Lembeck, Van Damme'ın hem Courteney Cox'ı hem de Jennifer Aniston'ı öpüşme sahnesinde rahatsız ettiğini söylemişti.

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