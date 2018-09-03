HABER

Jean- Claude Van Damme, 'Hyper Coaster'a bindi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 16:39 | Son Güncelleme

FASHİON TV tarafından Antalya'da düzenlenen güzellik yarışmasına onur konuğu olarak katılan Jean- Claude Van Damme, Rixos Oteller Grubu Başkanı Fettah Tamince ile birlikte 'Hyper Coaster'a bindi.

Jean- Claude Van Damme, 'Hyper Coaster'a bindi

İbrahim LALELİ- Namık Kemal KILINÇ/ANTALYA, (DHA)- FASHİON TV tarafından Antalya'da düzenlenen güzellik yarışmasına onur konuğu olarak katılan Jean- Claude Van Damme, Rixos Oteller Grubu Başkanı Fettah Tamince ile birlikte 'Hyper Coaster'a bindi.
Aksiyon filmlerinin dünyaca ünlü yıldızı Jean-Claude Van Damme, Belek'teki The Land of Legends içindeki dünyanın en uzun mesafeli hızlı trenlerinden olan, 1.6 kilometrelik ve saatte 115 kilometre hıza ulaşan Hyper Coaster'a bindi. Van Damme'a Hyper Coaster heyecanında Rixos Oteller Grubu Başkanı Fettah Tamince eşlik etti.
Adrenalinin zirve yaptığı Hyper Coaster turu öncesi otel personelinin pasta sürpriziyle karşılanan Van Damme, bolca hatıra fotoğrafı çektirdi. Van Damme ile bütünleşen havaya tekme atma hareketinin şekerden maketini yaptıran otel yönetimi, ünlü aktöre eşlik etti.
Rixos Oteller Grubu Başkanı Fettah Tamince ile birlikte Hyper Coaster'a binen Damme, hız treninin ön koltuklarına oturdu. Heyecanlı olduğu gözlenen Van Damme, coaster ile ilgili merak ettiği soruları Tamince'ye sordu. Tur öncesi ikili için Hyper Coaster'a başka kimse alınmadı. Van Damme ile Tamince, coaster turunu birlikte tamamladı. İlk turun ardından bir tur daha atmak istediğini belirten Van Damme, oturduğu yerden kalkmadan ikinci turu gerçekleştirdi. İki tur üst üste heyecanı yaşayan Van Damme, turun ardından Tamince'ye dönerek Hyper Coaster'ın muhteşem bir hissi olduğunu söyleyerek gülümsedi.
The Land of Legends'e de hayran kaldığını belirten Van Damme, iki gece de The Land of Legends Otel'de kalma kararı aldı.

FOTOĞRAFLI

Jean- Claude Van Damme, 'Hyper Coaster'a bindiJean- Claude Van Damme, 'Hyper Coaster'a bindiJean- Claude Van Damme, 'Hyper Coaster'a bindiJean- Claude Van Damme, 'Hyper Coaster'a bindi

PARTNEROryantal Didem’in şaşırtan değişim!Oryantal Didem’in şaşırtan değişim!
Pegasus Havayolları’nın pilotu göklere veda ettiPegasus Havayolları’nın pilotu göklere veda etti
Vali Karaloğlu'ndan su altında 'deniz çayırı' mesajıVali Karaloğlu'ndan su altında 'deniz çayırı' mesajı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

Boa yılanıyla tecavüz eden sapığa ağır ceza!

Boa yılanıyla tecavüz eden sapığa ağır ceza!

Beyaz TV sunucusu canlı yayında dayak yedi!

Beyaz TV sunucusu canlı yayında dayak yedi!

Doğu Perinçek: Hiç kimse bizden Tayyip Erdoğan düşmanlığının esiri olmamızı beklemesin

Doğu Perinçek: Hiç kimse bizden Tayyip Erdoğan düşmanlığının esiri olmamızı beklemesin

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4'ü sözde üst düzey 46 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4'ü sözde üst düzey 46 terörist öldürüldü

Eski cumhuriyet savcısı Serhat Yağmur çöplükte kafasında vurulmuş halde bulundu

Eski cumhuriyet savcısı Serhat Yağmur çöplükte kafasında vurulmuş halde bulundu

İlginizi Çekebilir

Kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'e bir saygısızlık daha

Kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'e bir saygısızlık daha

Mardin'e turist akını! Oteller doldu, evlerini açtılar

Mardin'e turist akını! Oteller doldu, evlerini açtılar

Yassıada'nın son görüntüsü sosyal medyayı salladı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Yassıada'nın son görüntüsü sosyal medyayı salladı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Son dakika! Gaziantep'te trafik kazası: 8 ölü, 18 yaralı

Son dakika! Gaziantep'te trafik kazası: 8 ölü, 18 yaralı

İlber Ortaylı uyardı: Açlık kapıda

İlber Ortaylı uyardı: Açlık kapıda

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Online check-in yaptığı koltuk uçakta değiştirildi, havayolu şirketine dava açtı! Mahkemeden emsal niteliğinde karar

Online check-in yaptığı koltuk uçakta değiştirildi, havayolu şirketine dava açtı! Mahkemeden emsal niteliğinde karar

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Mete Soylu 20 saat süren operasyonla kurtarıldı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Mete Soylu 20 saat süren operasyonla kurtarıldı

On Numara sonuçları 3 Eylül: Ayın ilk On Numara çekilişi sonuç sorgulama (MPİ canlı çekiliş)

On Numara sonuçları 3 Eylül: Ayın ilk On Numara çekilişi sonuç sorgulama (MPİ canlı çekiliş)

Ev hapsindeki ABD'li rahip Brunson'ın evine Türk bayrağı asıldı

Ev hapsindeki ABD'li rahip Brunson'ın evine Türk bayrağı asıldı

'Delirten hastalık' nedeniyle ötenazi istiyordu, iyi haber geldi

'Delirten hastalık' nedeniyle ötenazi istiyordu, iyi haber geldi

Tunus, Bahreyn ve Singapur’un bayraklarının ortak özelliği nedir? (Hadi İpucu 3 Eylül 20.30)

Tunus, Bahreyn ve Singapur’un bayraklarının ortak özelliği nedir? (Hadi İpucu 3 Eylül 20.30)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.