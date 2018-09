Jean- Claude Van Damme, 'Hyper Coaster'a bindi

İbrahim LALELİ- Namık Kemal KILINÇ/ANTALYA, (DHA)- FASHİON TV tarafından Antalya'da düzenlenen güzellik yarışmasına onur konuğu olarak katılan Jean- Claude Van Damme, Rixos Oteller Grubu Başkanı Fettah Tamince ile birlikte 'Hyper Coaster'a bindi.

Aksiyon filmlerinin dünyaca ünlü yıldızı Jean-Claude Van Damme, Belek'teki The Land of Legends içindeki dünyanın en uzun mesafeli hızlı trenlerinden olan, 1.6 kilometrelik ve saatte 115 kilometre hıza ulaşan Hyper Coaster'a bindi. Van Damme'a Hyper Coaster heyecanında Rixos Oteller Grubu Başkanı Fettah Tamince eşlik etti.

Adrenalinin zirve yaptığı Hyper Coaster turu öncesi otel personelinin pasta sürpriziyle karşılanan Van Damme, bolca hatıra fotoğrafı çektirdi. Van Damme ile bütünleşen havaya tekme atma hareketinin şekerden maketini yaptıran otel yönetimi, ünlü aktöre eşlik etti.

Rixos Oteller Grubu Başkanı Fettah Tamince ile birlikte Hyper Coaster'a binen Damme, hız treninin ön koltuklarına oturdu. Heyecanlı olduğu gözlenen Van Damme, coaster ile ilgili merak ettiği soruları Tamince'ye sordu. Tur öncesi ikili için Hyper Coaster'a başka kimse alınmadı. Van Damme ile Tamince, coaster turunu birlikte tamamladı. İlk turun ardından bir tur daha atmak istediğini belirten Van Damme, oturduğu yerden kalkmadan ikinci turu gerçekleştirdi. İki tur üst üste heyecanı yaşayan Van Damme, turun ardından Tamince'ye dönerek Hyper Coaster'ın muhteşem bir hissi olduğunu söyleyerek gülümsedi.

The Land of Legends'e de hayran kaldığını belirten Van Damme, iki gece de The Land of Legends Otel'de kalma kararı aldı.