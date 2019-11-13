Jeanine Áñez: Bolivya'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden senatör

Bolivya'da istifaya zorlanan Evo Morales'in Meksika'ya iltica etmes, sonrası muhalif senatör Jeanine Áñez kendisini ülkenin geçici devlet başkanı ilan etti. Áñez, anayasa uyarınca görevin kendisine geçtiğini söyledi ve yakında seçimlere gidileceği açıkladı.

Evo Morales'ten sonra, devlet başkanı yardımcısı Álvaro García Linera ve Senato Başkanı Adriana Salvatierra da istifa etmişti.

Bunun üzerine Salı gününe kadar Senato'nun başkan yardımcısı olan Áñez yönetimi devralma sırasının kendisinde olduğunu savundu.

Düzenlenen törenle Başkanlık Sarayı'nın balkonundan halka seslenen Áñez, "Benim taahhüdüm bu ülkeyi demokrasiye döndürmek ve ülkeye huzur getirmek. Bu kısa zaman içerisinde çalışacağım çünkü Bolivyalılar özgürlüğü ve demokrasiyi hak ediyor, oyları artık hiç çalınmasın diye çalışacağım" dedi.

Morales ise açıklamayı kınadı ve Áñez'i "darbe tüccarı sağcı bir senatör" olarak tanımladı.

Áñez siyasi kariyerine Bolivya'nın kuzeyindeki Beni şehrinde başladı, ulusal siyasete geçişi de 2006 yılında Anayasa Meclisi'nin bölge temsilcisi olarak seçilmesiyle oldu. Anayasa Meclisi, 2009 yılından bu yana yürürlükteki anayasanın onaylanması görevini üstleniyor.