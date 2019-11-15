HABER

Jeanine Áñez - Bolivya'nın geçici devlet başkanı BBC'ye konuştu: Evo Morales geri dönerse yargılanabilir

15.11.2019 13:30 | Son Güncelleme

Jeanine Áñez, Meksika'ya sığınan eski Devlet Başkanı Evo Morales'in Bolivya'ya dönmesi durumunda yargılanabileceğini söyledi. Anez, Soğuk Savaş döneminden kalma bir askeri darbe ile iktidara gelmediğini belirterek, "Artık devir değişti. Darbeler başka durumlarda olurdu. Bugün Bolivya'da olan şey insanların sandıklarda kullandığı oya sahip çıkması" dedi.

Jeanine Áñez - Bolivya'nın geçici devlet başkanı BBC'ye konuştu: Evo Morales geri dönerse yargılanabilir

Bolivya'nın geçici devlet başkanı Jeanine Áñez, Meksika'ya sığınan eski Devlet Başkanı Evo Morales'in Bolivya'ya dönmesi durumunda yargılanabileceğini söyledi. Morales'in yargıç karşısına çıkması gerektiğini belirten Áñez, "Çünkü o ülkeyi en korkak şekilde terk etti. Bu ülkenin adalet sistemine hesap vermesi gerektiğini o da biliyor. Üstelik kendisine sığınma hakkı verildikten sonra siyaset yapmaya devam ederek tüm sığınma kurallarını çiğniyor" dedi.

BBC'ye konuşan Áñez, Soğuk Savaş döneminden kalma bir askeri darbe ile iktidara gelmediğini belirterek, "Artık devir değişti. Darbeler başka durumlarda olurdu. Bugün Bolivya'da olan şey insanların sandıklarda kullandığı oya sahip çıkması" dedi.

Áñez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ilk defa olmuyor. 2016'de Morales referanduma giderek halka bir dönem daha aday olmasına izin verecek bir anayasa değişikliği yapma fikrini sordu. Halk 'hayır' dedi."

Jeanine Áñez, ordunun siyasete dahil olmasıyla iktidara geldiği için bazı Bolivyalıların kendisini meşru görüp görmeyecekleri ile ilgili bir soruya ise "Hayır, Bolivya halkı yöneticilerini seçme hakkını yeniden kazandı. Bütün bu kaosun arkasında da bu yatıyor. Morales bizi 20 Ekim'de seçime götürdü ve açık bir seçim yolsuzluğuyla karşılaştık" yanıtını verdi.

Áñez dün de Morales'in 3 ay içinde yapılması planlanan seçimde aday olmasına izin verilmeyeceğini söylemişti.

Morales destekçileri sokaklarda

2006'da Bolivya Devlet Başkanı seçilen Evo Morales, geçen ayki tartışmalı genel seçim sonrası ordunun çağrısı üzerine görevi bırakarak ülkesini terk etmişti.

Morales'in destekçileri yaşananların bir darbe olduğunu söylüyor.

Morales'in en büyük destekçileri arasında yerli gruplar yer alıyor

Bir süredir Morales karşıtlarının protesto gösterileri düzenlediği Bolivya'da son dönemde iktidar değişiminin ardından Morales destekçileri protestolar düzenliyor.

Protestolarda Morales'i destekleyenlerden en az bir gösterici ölmüştü.

PARTNER Ünlüler aynı, zamanlar farklı! Bu hallerine çok şaşıracaksınız Ünlüler aynı, zamanlar farklı! Bu hallerine çok şaşıracaksınız
Japonya İmparatoru Naruhito, ‘Güneş Tanrıçası’yla yemek yedi’Japonya İmparatoru Naruhito, ‘Güneş Tanrıçası’yla yemek yedi’
Fuat Oktay’dan Kıbrıs'ta doğalgaz açıklaması: Geri adım atılmayacakFuat Oktay’dan Kıbrıs'ta doğalgaz açıklaması: Geri adım atılmayacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Büyük şok! Elenen isimden jüriye çok sert sözler

Büyük şok! Elenen isimden jüriye çok sert sözler

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’a izlettiği video

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’a izlettiği video

Bakırköy'de bir evde 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Bakırköy'de bir evde 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Altın alımında yeni dönem

Altın alımında yeni dönem

56 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

56 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

ABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıt

ABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıt

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hâli' ilan edildi

Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hâli' ilan edildi

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bolivya’da sular durulmuyor

Bolivya’da sular durulmuyor

Iraklı göstericiler ülkenin en önemli limanına giden yolları kapattı

Ülkenin en önemli limanına giden yolları kapatıldı!

Rusya, Kırım’da S-400’lerle tatbikat gerçekleştirdi

Rusya, Kırım’da S-400’lerle tatbikat gerçekleştirdi

Hong Kong'daki gösterilerde 70 yaşındaki temizlik işçisi öldü

Hong Kong'daki gösterilerde 70 yaşındaki temizlik işçisi öldü

İsrail ateşkese rağmen Gazze’yi vurmaya devam ediyor

İsrail ateşkese rağmen Gazze’yi vurmaya devam ediyor

Trump Erdoğan'a Serkan Gölge için teşekkür etti!

Trump Erdoğan'a Serkan Gölge için teşekkür etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.