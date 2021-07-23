HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. Jeep Renegade'in 80'inci yıl özel versiyonu Türkiye'de satışta! İşte fiyatı

Jeep Renegade'in 80'inci yıl özel versiyonu Türkiye'de satışta! İşte fiyatı

23.07.2021 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jeep'in kompakt SUV’si Renegade'in, 80'inci yıl özel versiyonu, Türkiye pazarında satışa sunuldu.

Jeep Renegade'in 80'inci yıl özel versiyonu Türkiye'de satışta! İşte fiyatı

Tofaş'tan yapılan açıklamaya göre, 1941 yılında başlayan Jeep efsanesinin, 80'inci yaşına özel versiyonları kademeli olarak Türkiye pazarında satışa sunulmaya devam ediliyor.

Yeni Jeep Compass Türkiye’de satışa sunuldu!Yeni Jeep Compass Türkiye’de satışa sunuldu!

Off-road becerilerinin yanı sıra konfor ve teknolojik anlamda yenilenmeyi sürdüren Jeep'in, küçük SUV'si Renegade'in 80'inci yıl özel versiyonu, dış görünümü, yarı parlak granit kristal vurgulara sahip yedi bölmeli ön ızgara, 18 inçlik granit gri renkli alaşım jantlar ve özel "80. Yıl Dönümü" logo konumlandırmasıyla dikkati çekiyor.

Küçük SUV'nin karartılmış camları ve tam LED aydınlatmaları bu yeni özel versiyonun tasarımını tamamlarken, Renegade'in 80'inci özel versiyonunun iç mekanında ise 80'inci yıla ait detaylara sahip premium deri koltuklar yer alıyor.

Versiyonda standart sunulan sürücü ve yolcu koltuğu ısıtma ve direksiyon ısıtma fonksiyonları, panoramik açılabilir sunroof gibi donanımlar ise konforu hedefliyor.

JEEP RENEGADE 80'İNCİ YIL ÖZEL VERSİYONU NELER SUNUYOR?

Verilen bilgiye göre, Jeep Renegade 80'inci yıl özel versiyonu, Adaptif Hız Sabitleme Sistemi, Arka Çapraz Yol algılama özelliğine sahip Kör Nokta Uyarı Sistemi, Önden Çarpışma Uyarı ve Önleme Sistemi Plus, Şeritten Çıkma Uyarısı Plus, Akıllı Hız Yardımcısı, Trafik İşaretleri Tanıma Sistemi, ön park sensörleri gibi güvenlik donanımlarıyla yollara çıkıyor.

8,4 inçlik dokunmatik ekranlı UconnectTM bilgi-eğlence sistemi, Apple CarPlay ve Android Auto ile akıllı telefon entegrasyonu ve GPS navigasyon gibi özellikleri ile kabin içindeki teknolojik gereksinimleri karşılıyor.

Türkiye pazarına Euro 6D-Final normuna uyumlu 4 silindirli 1,3 litre turbo benzinli motorla sunulan özel versiyon, 150 HP güç ve 270 Nm tork üretiyor ve çift Kuru Kavramalı Şanzıman (DDCT) üzerinden gücünü yola aktarıyor.

İŞTE FİYATI

Jeep Renegade ürün gamı temmuz ayına özel 314 bin 950 TL'den başlayan fiyatlar ve 1.49 faiz oranı ile showroomlardaki yerini alıyor.

Serinin en donanımlısı Renegade 80'inci yıl özel versiyonu ise 449 bin 950 TL'lik fiyatıyla sahiplerini bekliyor.

Jeep Wrangler artık elektrikliJeep Wrangler artık elektrikli

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cehennem Kapısı'nın gizemi çözüldüCehennem Kapısı'nın gizemi çözüldü
PARTNER"Benden hastalık geçmez""Benden hastalık geçmez"
İşte kripto para madenciliği yapan elektrikli araba!İşte kripto para madenciliği yapan elektrikli araba!
Anahtar Kelimeler:
Tofaş Türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Seda Sayan'dan radikal karar! "İçimden gelmiyor"

Seda Sayan'dan radikal karar! "İçimden gelmiyor"

Rize ve Artvin'de sel! Cumhurbaşkanı Erdoğan afet bölgesinde

Rize ve Artvin'de sel! Cumhurbaşkanı Erdoğan afet bölgesinde

Onur Alp Eker'in ölüm nedeni belli oluyor

Onur Alp Eker'in ölüm nedeni belli oluyor

Kimse görmedi sandı ama... Şimdi telefonlar susmuyor

Kimse görmedi sandı ama... Şimdi telefonlar susmuyor

Otomotiv devi üretimi durdurdu

Otomotiv devi üretimi durdurdu

Kaçan kurbanlığın peşinden gidip kaybolmuştu! Acı haber geldi

Kaçan kurbanlığın peşinden gidip kaybolmuştu! Acı haber geldi

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kaçan kurbanlığın peşinden gitti, kayboldu! 100 kişilik ekip arıyor

Kaçan kurbanlığın peşinden gitti, kayboldu! 100 kişilik ekip arıyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Oksijen tüpüne bağlıyken sigara içmek isteyince...

Oksijen tüpüne bağlıyken sigara içmek isteyince...

Nüfusu 6 binden 60 bine çıktı! "Bütün izinleri kaldırdık"

Nüfusu 6 binden 60 bine çıktı! "Bütün izinleri kaldırdık"

Kısıtlamalar geri mi dönecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Kısıtlamalar geri mi dönecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.