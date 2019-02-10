Jeff Bezos çıplak selfie şantajında Suudileri de suçladı!

137 milyar dolar servetiyle dünyanın en zengin adamı, e-ticaret şirketi Amazon ve Washington Post gazetesinin sahibi Jeff Bezos’un ABD Başkanı Trump’a yakın National Enquirer dergisinin belden aşağı selfie’si olduğu gerekçesiyle kendisine şantaj yaptığına dair açıklaması uluslararası gündemde yer almaya devam ediyor.

BEL ALTI SELFIE

National Enquirer (NE), daha önce Jeff Bezos’un (55), 25 yıllık eşi MacKenzie Bezos’tan (48) TV spikeri sevgilisi Lauren Sanchez (49) ile yaşadığı ilişki yüzünden ayrıldığını ortaya çıkarmıştı. Bezos perşembe günü yaptığı açıklamada ise derginin çıplak fotoğraf iddiasıyla yaptığı şantaja boyun eğmemek için bunu ifşa ettiğini belirtmişti. Bezos, dergi ve bağlı olduğu American Media, Inc. grubunun fotoğrafı yayınlamamak için kendisinden talepte bulunduğunu iddia etmişti. Buna göre, Bezos ve güvenlik danışmanı Gavin de Becker, American Media, Inc.in yayınlarında herhangi bir siyasi motivasyonla hareket etmediğini kabul edecekti.

Bezos, sahibi olduğu W.P. gazetesinin köşeyazarı Cemal Kaşıkçı’nın Suudiler tarafından İstanbul’da öldürülmesiyle ilgili yayınlarından ötürü de Trump yanlısı grupların boy hedefi haline gelmiş olabileceğini de öne sürdü. Bezos, “W.P.’un Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yayını, bazı çevrelerin kesinlikle hoşuna gitmiyor” dedi. Amerikan istihbarat dairesi CIA’nin Kaşıkçı cinayeti emrini Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın vermiş olabileceği yönündeki değerlendirmelerine rağmen Trump yönetimi Riyad ile işbirliğinin önemine vurgu yapmıştı.