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Dünyanın en pahalı boşanması: 35 milyar dolar

BBC BBC
05.04.2019 09:21 | Son Güncelleme

Dünyanın en zengin kişisi Jeff Bezos ile eşi MacKenzie değeri en az 35 milyar doları bulan mali anlaşmayla boşanma süreçlerini noktaladı.

Dünyanın en pahalı boşanması: 35 milyar dolar

Bu anlaşmaya göre MacKenzie internet perakende devi Amazon'daki hisselerin %4'ünü koruyacak ve Washington Post gazetesi ile uzay seyahati şirketi Blue Origin'deki hisselerinin de tümünü Jeff Bezos'a devredecek.

Bu rekor anlaşma, şimdiye kadar görülen en yüksek miktar oldu.

Bezos çiftinden önce en yüksek nafaka, sanat koleksiyoneri Alec Wildenstein'ın eşi Jocelyn'e ödediği 3.8 milyar dolardı.

Rekor boşanma anlaşmasının ayrıntılarını MacKenzie Bezos Twitter hesabından duyurdu.

Boşanma anlaşması öncesi Jeff Bezos'un Amazon'daki hisselerinin oranı %16,3'tü. Bezos bu oranın %75'ini elinde bulundururken, boşandığı eşi MacKenzie'ye de geri kalan %25'lik kısmı geçmiş oldu.

MacKenzie Bezos, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'boşanma sürecinin Jeff ile karşılıklı birbilerine destek olarak sona ermesinden memnuniyet duyduğunu' söyledi.

Dört çocukları olan çift, Bezos'un Amazon'u kurduğu 1994'ten bu yana birlikteydi. MacKenzie Bezos şirketin ilk çalışanlarından biriydi.

AMAZON'UN CİROSU

Dünyanın en büyük perakende internet satış sitesi olan Amazon'un geçen sene yaptığı ciro 232.8 milyar doları bulmuştu. Forbes dergisine göre bu rakamla, Bezos ve ailenin serveti de 131 milyar dolarak çıkmış oldu.

MacKenzie Bezos başarılı bir roman yazarı. 'The Testing of Luther Albright' ve 'Traps' adlı iki kitabı bulunan MacKenzie Bezos, Pulitzer ödüllü yazar Toni Morrison'un da Princeton Üniversitesi'nde öğrencisiydi.

Morrison, MacKenzie'nin 'yaratıcı yazarlık sınıfındaki en iyi öğrencilerden biri olduğunu' söyledi.

Jeff Bezos'un Fox TV'nin eski spikerlerinden Lauren Sanchez ile ilişkisi olduğu bildiriliyor.

Bezos ve eşinin Ocak ayında ayrılacaklarını duyurmasının ardından Amerikan tabloid dergisi National Enquirer, Bezos ve Sanchez'in evlilik dışı ilişkilerine dair özel mesajlarını paylaşılmıştı.

Bezos, mesajları paylaşan derginin bağlı olduğu medya grubu American Media Incorporated'ı şantaj yapmakla suçladı. Yayıncı şirket ise bu iddiaları reddetti.

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Anahtar Kelimeler:
Jeff Bezos Amazon boşanma

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