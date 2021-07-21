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  4. Jeff Bezos duyurdu: Blue Origin'den 100 milyon dolarlık uzay bileti satışı!

Jeff Bezos duyurdu: Blue Origin'den 100 milyon dolarlık uzay bileti satışı!

21.07.2021 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, şirketi Blue Origin'in gelecek uzay uçuşları için şimdiden yaklaşık 100 milyon dolar değerinde bilet sattığını duyurdu.

Jeff Bezos duyurdu: Blue Origin'den 100 milyon dolarlık uzay bileti satışı!

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, uzay seyahatinin ardından düzenlenen basın toplantısında, Amazon çalışanları ve müşterilerine uzay uçuşunun finansmanını sağladıkları için teşekkür etti.

Beklentilerinin yüksek olduğunu ve önemli ölçüde aşıldığını aktaran Bezos, çok zevkli bir deneyim olduğunu ifade etti.

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Bezos, Blue Origin'in gelecek uzay uçuşlarına talebin çok fazla olduğunu vurgulayarak, şirketin gelecek uçuşları için yaklaşık 100 milyon dolar değerinde bilet sattığını aktardı.

2 YOLCU UÇUŞU DAHA PLANLANIYOR

Biletlerin fiyatına ilişkin bilgi vermeyen Bezos, Blue Origin'in uzaya bu yıl 2 yolcu uçuşu daha düzenlemeyi planladığını kaydetti.

ABD'li milyarder Bezos ve beraberindeki 3 kişi, Blue Origin'in geliştirdiği New Shepard aracıyla başarılı bir uzay seyahati gerçekleştirmişti.

Uçuşta Bezos'a kardeşi Mark Bezos'un yanı sıra Amerikalı kadın havacı 82 yaşındaki Wally Funk ve Somerset Capitals Partner şirketinin Üst Yöneticisinin (CEO) fizik öğrencisi oğlu 18 yaşındaki Olivier Deamon da eşlik etmişti.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Amazon Jeff Bezos
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