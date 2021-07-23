HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Jeff Bezos elektrikli araç konusunda sınırları zorlamaya çalışıyor

Jeff Bezos elektrikli araç konusunda sınırları zorlamaya çalışıyor

23.07.2021 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tesla şirketi tarafından yapılan devasa fırlatışı birçok kişi hatırlıyordur. Şirket, Falcon 9 roketi ile uzaya Tesla aracı göndermiş, bir nevi kendi reklamını yapmış ve roketin geri dönmesi de eşsiz görüntüler ortaya çıkarmıştı. Şimdi ise Jeff Bezos kendi elektrikli aracının reklamını yaptı.

Jeff Bezos elektrikli araç konusunda sınırları zorlamaya çalışıyor

Amazon kurucusu olan Jeff Bezos Tesla modelleri ile rekabet edebilecek düzeyde elektrikli araçlar geliştirmek istiyor. Aslına bakacak olursak büyük oranda bunu başardığını söyleyebiliriz. Tesla ile rekabet eden elektrikli araç markası Rivian, Amazon tarafından büyük destek görüyor.

Jeff Bezos duyurdu: Blue Origin'den 100 milyon dolarlık uzay bileti satışı!Jeff Bezos duyurdu: Blue Origin'den 100 milyon dolarlık uzay bileti satışı!

JEFF BEZOS RIVIAN'IN REKLAMINI YAPTI

Amazon kurucusu Rivian markasının bir modeli olan R1S SUV ile birlikte fırlatmanın yapılacağı alana gitti. Böylece bu otomobil markasının reklamını yapmış oldu. Tesla şirketi uzaya kendi otomobil modelini göndererek benzer bir reklam yapmıştı.

Jeff Bezos, bu yüzden "Elon Musk’ı taklit ediyor" şeklinde eleştiriler ile karşı karşıya. Bu tür tartışmaları bir kenara bırakırsak elektrikli araç rekabetinin ciddi bir boyuta ulaştığını söyleyebiliriz. Her ne kadar çip sıkıntısı ve pandemi bu rekabeti geri plana atsa bile yine de heyecan dorukta.

Tesla ve Rivian geleceğin en büyük rekabetlerinden bir tanesine imza atabilir. Bu rekabet hepimizin geleceğini şekillendirecek gibi görünüyor.

Jeff Bezos, uzay seyahatinden görüntüler paylaştıJeff Bezos, uzay seyahatinden görüntüler paylaştı

Tesla ile rekabet eden elektrikli araç böyle görünecek

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüste 4. dalga uyarısı: Bağıra bağıra "Geliyorum" diyorKoronavirüste 4. dalga uyarısı: Bağıra bağıra "Geliyorum" diyor
PARTNERKadrosu yıldızlar geçidi gibi! Cem'in merakla beklenen dizisinden yeni kareler geldiKadrosu yıldızlar geçidi gibi! Cem'in merakla beklenen dizisinden yeni kareler geldi
ABD ve Çin siber saldırı konusunda karşı karşıya geldiABD ve Çin siber saldırı konusunda karşı karşıya geldi
Anahtar Kelimeler:
Amazon Elon Musk Jeff Bezos
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"Kilit kavşak"ta yoğunluk gittikçe artıyor!

"Kilit kavşak"ta yoğunluk gittikçe artıyor!

Kaçan kurbanlığın peşinden gidip kaybolmuştu! Acı haber geldi

Kaçan kurbanlığın peşinden gidip kaybolmuştu! Acı haber geldi

Muhtemelen daha yüksek bir sayıyla karşılaşacağız

Muhtemelen daha yüksek bir sayıyla karşılaşacağız

Sokak ortasında korkunç cinayet! Köpeği yanından ayrılmadı

Sokak ortasında korkunç cinayet! Köpeği yanından ayrılmadı

Dünya devi Toyota, Tayland'daki üretimi durdurdu

Dünya devi Toyota, Tayland'daki üretimi durdurdu

Seda Sayan'dan radikal karar! "İçimden gelmiyor"

Seda Sayan'dan radikal karar! "İçimden gelmiyor"

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kaçan kurbanlığın peşinden gitti, kayboldu! 100 kişilik ekip arıyor

Kaçan kurbanlığın peşinden gitti, kayboldu! 100 kişilik ekip arıyor

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Oksijen tüpüne bağlıyken sigara içmek isteyince...

Oksijen tüpüne bağlıyken sigara içmek isteyince...

Nüfusu 6 binden 60 bine çıktı! "Bütün izinleri kaldırdık"

Nüfusu 6 binden 60 bine çıktı! "Bütün izinleri kaldırdık"

Kısıtlamalar geri mi dönecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Kısıtlamalar geri mi dönecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.