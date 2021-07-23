Jeff Bezos elektrikli araç konusunda sınırları zorlamaya çalışıyor

Amazon kurucusu olan Jeff Bezos Tesla modelleri ile rekabet edebilecek düzeyde elektrikli araçlar geliştirmek istiyor. Aslına bakacak olursak büyük oranda bunu başardığını söyleyebiliriz. Tesla ile rekabet eden elektrikli araç markası Rivian, Amazon tarafından büyük destek görüyor.

JEFF BEZOS RIVIAN'IN REKLAMINI YAPTI

Amazon kurucusu Rivian markasının bir modeli olan R1S SUV ile birlikte fırlatmanın yapılacağı alana gitti. Böylece bu otomobil markasının reklamını yapmış oldu. Tesla şirketi uzaya kendi otomobil modelini göndererek benzer bir reklam yapmıştı.

Jeff Bezos, bu yüzden "Elon Musk’ı taklit ediyor" şeklinde eleştiriler ile karşı karşıya. Bu tür tartışmaları bir kenara bırakırsak elektrikli araç rekabetinin ciddi bir boyuta ulaştığını söyleyebiliriz. Her ne kadar çip sıkıntısı ve pandemi bu rekabeti geri plana atsa bile yine de heyecan dorukta.

Tesla ve Rivian geleceğin en büyük rekabetlerinden bir tanesine imza atabilir. Bu rekabet hepimizin geleceğini şekillendirecek gibi görünüyor.

Tesla ile rekabet eden elektrikli araç böyle görünecek

