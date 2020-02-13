Jeff Bezos emlakçı olma ihtimali ile gündemde

Şu anda farklı yatırımlara yönelen Jeff Bezos vizyonsuz olmakla suçlanıyor. Yaklaşık 1 hafta önce sadece 15 dakikada servetine 13,5 milyar doları (80 milyar TL) eklemeyi başaran Amazon CEO’su Jeff Bezos, şu anda Forbes’a göre en zenginler sıralamasında ikinci sırada yer alıyor. Blue Origin ve Washington Post’un da sahibi olan Bezos, finansal kaynaklarını oldukça ilginç bir şekilde değerlendiriyor.

En çok kazanan milyarderlerden biri olan Jeff Bezos, geçtiğimiz zamanlarda kendisine varlıklarını nasıl değerlendirebileceği konusunda yöneltilen bir soruya “Uzay yolculuğu tek seçenek” yanıtını vermişti. Buna uygun bir şekilde Blue Origin’e ciddi bir yatırım yaptı.

Bezos ve kız arkadaşı Lauren Sanchez, ABD’nin Bel Air ve Beverly Hills bölgelerinde malikane arıyor. 40.000 metrekarelik alan üzerine kurulu olan malikanenin gündemde olduğu ve bu malikânenin fiyatının 225 milyon dolar (yaklaşık 1,35 milyar TL) civarında olduğu söyleniyor.

New York’ta ikinci bir merkez açmak için anlaşamamasından sonra Manhattan’da 3 ayrı mülk satın alan Bezos, emlak yatırımları ile gündeme geliyor. Bezos’un Blue Origin’in bütçesini kısacağı düşünmesi bile yeni yeni alanlara kayacağa tahmin ediliyor. Sizce Bezos vizyon açısından nasıl değerlendirilebilir?

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