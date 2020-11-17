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Jeff Bezos iklim değişikliği ile mücadele için 10 milyar dolar bağışladı

17.11.2020 15:04 | Son Güncelleme:
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Jeff Bezos iklim değişikliği ile mücadele için 10 milyar dolar bağışladı

Jeff Bezos, iklim değişikliği ile mücadelede, gezegenimizin geleceğini kurtarmak için çalışan bilim insanları ve aktivistlere verilmek üzere 10 milyar dolar bağışladığını duyurdu.

Amazon’un CEO’su ve dünyanın en varlıklı insanı olan Jeff Bezos, 10 milyar dolarlık bir girişim olan Bezos Earth Fund’u duyurdu.

Fonun ilk turu, yenilikçi ve iddialı çözümler üzerine çalışan toplam 16 topluluğa aktarılacak.

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Bezos, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Geçtiğimiz birkaç ayı iklim değişikliğiyle ve değişikliğin topluluklar üzerindeki etkisiyle mücadele etmeyi hayatının işi haline getiren inanılmaz derecede zeki bir grup insanla geçirdim ve onlardan çok şey öğrendim. Yaptıkları şeylerden ilham alıyorum ve onlara yardımcı olmaktan heyecan duyuyorum” dedi.

Bezos açıklamasına şu sözlerle devam etti; “Bilim insanlarına, aktivistlere ve sivil toplum kuruluşlarına yapılan 791 milyon dolarlık bağış, benim 10 milyar dolarlık taahhüdümün yalnızca başlangıcı. Hepimiz şimdi cesurca harekete geçerek Dünya’nın geleceğini kurtarabiliriz.”

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Bezos, Bezos Dünya Fonu adlı girişimi ilk olarak Şubat ayının başında Instagram hesabından şu sözlerle duyurmuştu “İklim değişikliği gezegenimiz için en büyük tehdittir. Hem var olan mücadele yollarını genişletmek, hem de iklim değişikliğinin gezegenimiz üzerindeki yıkıcı etkisiyle mücadele etmenin yeni yollarını keşfetmek üzere çalışmak istiyorum. Bu küresel girişim, bilim insanlarını, aktivistleri, sivil toplum kuruluşlarını, doğal dünyanın korunmasına yardımcı olmak için gerçek bir olasılık sunan her türlü çabayı finanse edecek. Büyük şirketler, küçük şirketler, devletler, küresel kuruluşlar ve bireylerle birlikte ortak aksiyon alınacak

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Bezos’un açıklamasıyla birlikte bir çok organizasyon WWF’le birlike “İklim krizini dengelemek için doğanın gücünden yararlanmak” için 100 milyon dolar verdiğini açıkladı.
Finansman, WWF’in mangrovların korunması ve eski haline getirilmesi, deniz yosunu için yeni pazarlar geliştirmesi ve ormanlarla birlikte diğer ekosistemleri koruması için kullanılacak.

ClimateWorks Vakfı ise 50 milyon dolarlık bir bütçeyi sıfır emisyonlu kamyonlar, sıfır emisyonlu taşıma, iklim dostu çimento ve demir üretimi için kullanacağını açıkladı.

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