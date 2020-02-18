HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Jeff Bezos: İklim değişikliği ile mücadele için 10 milyar dolarlık fon kuran dünyanın en zengin insanı

Jeff Bezos: İklim değişikliği ile mücadele için 10 milyar dolarlık fon kuran dünyanın en zengin insanı

18.02.2020 13:10 | Son Güncelleme

Dünyanın en zengin insanı olan Amazon'un kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos, iklim değişikliği ile mücadele için 10 milyar dolar bağışladığını açıkladı. Bezos böylece servetinin yaklaşık yüzde 7,5'ini iklim değişikliğiyle mücadeleye ayırdı.

Jeff Bezos: İklim değişikliği ile mücadele için 10 milyar dolarlık fon kuran dünyanın en zengin insanı

Dünyanın en zengin insanı olan Amazon'un kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos, iklim değişikliği ile mücadele için 10 milyar dolar bağışladığını açıkladı.

Instagram'da 1,4 milyon takipçisi olan Bezos, yaptıği paylaşımda "Bezos Dünya Fonu"nu kurduğunu aktardı.

İklim değişikliğinin gezegen için en büyük tehdit olduğunu belirten Bezos, kurduğu inisiyatifin bilim insanlarını, aktivistleri, sivil toplum örgütlerini yaz itibarıyla fonlayacağını belirterek, "Dünya'yı kurtarabiliriz" dedi.

E-ticaret ve bulut bilişim şirketi olan Amazon'un iklim değişikliğiyle mücadele politikası uzun zamandır eleştiriliyordu.

Geçen ay şirketin çalışanları yazdıkları bir blog yazısında Amazon'un iklim politikalarını değiştererek gezegen için daha fazla mücadele etmesi gerektiğini belirtmişti.

Ayrıca daha önce kimi haber kurumları, Amazon'un, iklim değişikliği ile ilgili politikalarını eleştiren çalışanlarını kovmakla tehdit ettiğini iddia etmişti.

İngiliz Guardian gazetesi geçen ay şirkete daha sıkı iklim politikaları için baskı yapan çalışanların kovulmakla tehdit edilerek susturulduğunu öne sürmüştü.

Amazon

Elektrikli araç siparişi

Amazon, yaptığı teslimatlarda kullandığı paketleme ve teslimatların gerçekleştirilmesi için kullandığı büyük araçların yaptığı sera gazı salınımı açısından eleştiriliyor.

Geçen Aralık ayında 750 bin çalışana ulaşan şirket, bulut teknolojisi dolayısıyla yüksek enerji tüketen sunucular kullanması açısından da kusurlu bulunuyor.

Eylül ayında şirket 2010 yılı itibarıyla sıfır karbon tüketme hedefini açıklamıştı. Aynı zamanda 100 bin elektrikli araç sipariş vereceğini belirtti.

Amerikan New York Times gazetesinin haberine göre Bezos'un açıkladığı fon, kaynağını kâra geçecek yatırımlar yerine farklı projelere aktaracak.

Forbes dergisinin dünyanın en zenginleri listesine göre yaklaşık 130 milyar dolar serveti olan Bezos'un, iklim değişikliği aktivisitleri ile iyi anlaşamayan ABD Başkanı Donald Trump ile de farklı konularda çatıştığı görülmüştü.

Buffett'tan 43 milyar dolar

Vox haber sitesine göre Bezos'un bu adımı dünyanın en büyük bağışlarından biri.

Yine dünyanın en zenginlerinden olan Warren Buffett'ın Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in vakfına 2006 yılında 43 milyar dolar bağış yaptığı kaydedilmişti.

Bezos ise son adımıyla servetinin yüzde 7,5'ini iklim değişikliği ile mücadele için ayırmış oluyor.

Daha önceleri ise Bezos, dünyanın en zengin insanı olmasına rağmen yeteri kadar hayırseverlik icraatında bulunmamakla eleştiriliyordu.

Dünyanın ikinci en zengini olan Bill Gates ise kurduğu vakıf ile gerek iklim değişikliği gerek diğer sosyoekonomik alanlarda yaptığı hayırseverlik icraatlarıyla tanınıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDüğünlere olur böyle şeyler!Düğünlere olur böyle şeyler!
Evinde ölü bulunmuştu! En yakınlarıyla birlikteymişEvinde ölü bulunmuştu! En yakınlarıyla birlikteymiş
Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir? Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Resmen duyuruldu! Rakibinin 30 mağazasını alıyor

Resmen duyuruldu! Rakibinin 30 mağazasını alıyor

Survivor'da herkesi ağlatan anlar! Acun'dan duygusal sözler

Survivor'da herkesi ağlatan anlar! Acun'dan duygusal sözler

Esad'dan İdlib ve Halep açıklaması

Esad'dan İdlib ve Halep açıklaması

43 ilde dev operasyon! Onlarca asker için gözaltı kararı

43 ilde dev operasyon! Onlarca asker için gözaltı kararı

Okul sahibi iflasını açıkladı, öğrenci ve veliler mağdur oldu

Okul sahibi iflasını açıkladı, öğrenci ve veliler mağdur oldu

Adalet Bakanlığı'nda FETÖ operasyonu

Adalet Bakanlığı'nda FETÖ operasyonu

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Saçları yüzünden okula alınmayan kız tazminat kazandı!

Saçları yüzünden okula alınmayan kız tazminat kazandı!

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

5 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Rusya'dan ilk açıklama

5 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Rusya'dan ilk açıklama

Jackie Chan'den 'korona' adımı! Büyük ödül vaadi

Jackie Chan'den 'korona' adımı! Büyük ödül vaadi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pakistan'da 9 kişinin ölümüne sebep olan 'gizemli gaz' hakkında açıklama

Pakistan'daki 'gizemli gaz' hakkında açıklama

Koronavirüsünde son dakika gelişmesi! Çin'de kilit isim de öldü

Koronavirüsünde korkulan oldu! Kilit isim hayatını kaybetti

Evinde ölü bulunmuştu! Caroline Flack'in son fotoğrafı ortaya çıktı

Evinde ölü bulunmuştu! En yakınlarıyla birlikteymiş

Çin’de Kovid-19 (koronavirüs) salgınında can kaybı 1869’a çıktı

Koronavirüs salgınında can kaybı 1869’a çıktı

Venezuela, Portekizli TAP Air'in ülkeye uçuşlarını 90 gün süreyle durdurdu

Guaido'nun dönmesinin faturası onlara kesildi! Tüm uçuşlar durdu

Meksika'da kaçırılan 7 yaşındaki kız çocuğunun cesedi plastik torba içinde bulundu

7 yaşındaki kız çocuğunun cesedi plastik torba içinde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.