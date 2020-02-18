Jeff Bezos: İklim değişikliği ile mücadele için 10 milyar dolarlık fon kuran dünyanın en zengin insanı

Dünyanın en zengin insanı olan Amazon'un kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos, iklim değişikliği ile mücadele için 10 milyar dolar bağışladığını açıkladı. Instagram'da 1,4 milyon takipçisi olan Bezos, yaptıği paylaşımda "Bezos Dünya Fonu"nu kurduğunu aktardı. İklim değişikliğinin gezegen için en büyük tehdit olduğunu belirten Bezos, kurduğu inisiyatifin bilim insanlarını, aktivistleri, sivil toplum örgütlerini yaz itibarıyla fonlayacağını belirterek, "Dünya'yı kurtarabiliriz" dedi. [DIV]-0 E-ticaret ve bulut bilişim şirketi olan Amazon'un iklim değişikliğiyle mücadele politikası uzun zamandır eleştiriliyordu. Geçen ay şirketin çalışanları yazdıkları bir blog yazısında Amazon'un iklim politikalarını değiştererek gezegen için daha fazla mücadele etmesi gerektiğini belirtmişti. Ayrıca daha önce kimi haber kurumları, Amazon'un, iklim değişikliği ile ilgili politikalarını eleştiren çalışanlarını kovmakla tehdit ettiğini iddia etmişti. İngiliz Guardian gazetesi geçen ay şirkete daha sıkı iklim politikaları için baskı yapan çalışanların kovulmakla tehdit edilerek susturulduğunu öne sürmüştü.